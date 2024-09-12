https://ria.ru/20240912/estonija-1972276819.html
Министр обороны Эстонии допустил, что Таллин закупит боеприпасы у Украины
Министр обороны Эстонии допустил, что Таллин закупит боеприпасы у Украины - РИА Новости, 12.09.2024
Министр обороны Эстонии допустил, что Таллин закупит боеприпасы у Украины
Эстония рассматривает возможность закупки у Украины боеприпасов, некоторые виды которых обойдутся стране в пять раз дешевле западных аналогов, сообщает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:09
2024-09-12T13:09
2024-09-12T13:09
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эстония рассматривает возможность закупки у Украины боеприпасов, некоторые виды которых обойдутся стране в пять раз дешевле западных аналогов, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление главы эстонского минобороны Ханно Певкура. Ранее Певкур заявил, что Эстония за последние два года потратила на боеприпасы сумму, превышающую объем закупок последних 30 лет. "Эстония взвешивает возможность заказать боеприпасы из Украины... Речь идёт лишь об определенных типах боеприпасов, которые одобрило министерство обороны Украины - это преимущественно ракеты, некоторые экземпляры которых обойдутся в пять раз дешевле западных аналогов", - говорится в сообщении. Согласно телерадиокомпании, Певкур заявил, что у украинских компаний есть возможность нарастить объём производства вооружений, но Киев не готов выкупать у своих предприятий так много боеприпасов. Как пишет ERR, он добавил, что для Эстонии является главным, чтобы эффект от украинских боеприпасов был "такой же, как и у западных аналогов", а если их получится получить дешевле, то этой возможностью нужно воспользоваться. Ранее Певкур заявлял, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи.
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эстония, украина, киев, ханно певкур, нато, в мире
Эстония, Украина, Киев, Ханно Певкур, НАТО, В мире
Министр обороны Эстонии допустил, что Таллин закупит боеприпасы у Украины
Глава МО Эстонии: Таллин может закупить у Украины боеприпасы дешевле западных
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эстония рассматривает возможность закупки у Украины боеприпасов, некоторые виды которых обойдутся стране в пять раз дешевле западных аналогов, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление главы эстонского минобороны Ханно Певкура.
Ранее Певкур заявил, что Эстония за последние два года потратила на боеприпасы сумму, превышающую объем закупок последних 30 лет.
"Эстония взвешивает возможность заказать боеприпасы из Украины... Речь идёт лишь об определенных типах боеприпасов, которые одобрило министерство обороны Украины - это преимущественно ракеты, некоторые экземпляры которых обойдутся в пять раз дешевле западных аналогов", - говорится в сообщении.
Согласно телерадиокомпании, Певкур заявил, что у украинских компаний есть возможность нарастить объём производства вооружений, но Киев не готов выкупать у своих предприятий так много боеприпасов. Как пишет ERR, он добавил, что для Эстонии является главным, чтобы эффект от украинских боеприпасов был "такой же, как и у западных аналогов", а если их получится получить дешевле, то этой возможностью нужно воспользоваться.
Ранее Певкур заявлял, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи.