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Посольство России заявило о приближении Британии к новому витку эскалации
Посольство России заявило о приближении Британии к новому витку эскалации - РИА Новости, 12.09.2024
Посольство России заявило о приближении Британии к новому витку эскалации
Великобритания, стремясь переломить неблагоприятную для киевского режима ситуацию, близка к переходу на очередной виток эскалации, говорится в комментарии... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:36
2024-09-12T21:36
2024-09-12T21:36
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания, стремясь переломить неблагоприятную для киевского режима ситуацию, близка к переходу на очередной виток эскалации, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Стремясь переломить неблагоприятную для их киевской клиентуры динамику на поле боля, британские власти, похоже, близки к тому, чтобы уйти на очередной весьма опасный виток в спирали эскалации. Они всё глубже увязают в расставленных ими же конфронтационных силках, проматывая своё международное реноме и вписывая себя в историю в качестве спонсора террористов и мародеров ВСУ", - заявили в дипмиссии. В посольстве также призвали британские власти, трезво проанализировав ход и перспективы конфликта, прекратить жертвовать благосостоянием собственных граждан, жизнями тысяч простых украинцев, международной и европейской стабильностью, а также побудить к этому своих американских союзников.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Посольство России заявило о приближении Британии к новому витку эскалации
Посольство России: Великобритания близка к переходу на очередной виток эскалации