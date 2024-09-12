https://ria.ru/20240912/efimov-1972381825.html

Ефимов: в ЦАО благоустроили почти 50 тысяч "квадратов" дворовых территорий

Ефимов: в ЦАО благоустроили почти 50 тысяч "квадратов" дворовых территорий - РИА Новости, 12.09.2024

Ефимов: в ЦАО благоустроили почти 50 тысяч "квадратов" дворовых территорий

На территории московского Центрального административного округа (ЦАО) по программе реновации благоустроили порядка 50 тысяч "квадратов" дворовых территорий,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:30

2024-09-12T20:30

2024-09-12T21:19

цао

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 сентября - РИА Новости. На территории московского Центрального административного округа (ЦАО) по программе реновации благоустроили порядка 50 тысяч "квадратов" дворовых территорий, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В центре столицы по программе реновации возведено семь новостроек ‒ в Пресненском, Красносельском, Таганском и Басманном районах. Рядом с этими жилыми комплексами благоустроили 49,6 тысячи квадратных метров дворовых территорий. Кроме того, для новоселов и жителей соседних домов поблизости обустроили девять детских и семь спортивных площадок, оборудовали места для активного и тихого отдыха", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский обратил внимание, что в центре Москвы продолжается реализация программы реновации. По его словам, в ЦАО проектируются и возводятся еще 10 жилых комплексов, в рамках проектов также предусмотрено комплексное благоустройство.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Пресненском районе по реновации возведут две школы и детский сад, их планируют завершить в 2025 году.Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, касается порядка 1 миллиона жителей столицы и предусматривается расселение 5176 домов. В 2023 году по программе в новые дома переселилось более 47 тысяч человек

https://ria.ru/20240912/efimov-1972148535.html

цао

москва

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цао, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы