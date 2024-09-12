https://ria.ru/20240912/efimov-1972147448.html

Ефимов: в Мневниковской пойме построят насосную станцию по договору участия

Ефимов: в Мневниковской пойме построят насосную станцию по договору участия - РИА Новости, 12.09.2024

Ефимов: в Мневниковской пойме построят насосную станцию по договору участия

Власти Москвы заключили с девелопером жилого комплекса "Остров", возводимом в Мневниковской пойме, договор, подразумевающий строительство в составе данного... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:08

2024-09-12T10:08

2024-09-12T10:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Власти Москвы заключили с девелопером жилого комплекса "Остров", возводимом в Мневниковской пойме, договор, подразумевающий строительство в составе данного проекта канализационной насосной станции, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, речь идет о договоре участия в развитии инфраструктуры на застраиваемых территориях в Москве. В его рамках в Мневниковской пойме разместят насосную станцию "КНС-2-Юг" производительностью, составляющей около 9 тысяч кубических метров в сутки."Площадь будущего объекта составит 651 квадратный метр. По условиям договора, инвестор построит станцию до конца первого квартала 2025 года, после чего передаст ее в собственность города", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Возведение объекта началось в первом квартале этого года, указывается в сообщении.В нем также отмечается, что механизм возведения инфраструктурных объектов по договорам участия начал действовать в столице в 2021 году. До настоящего времени уже заключено 150 подобных договоров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в течение пяти лет инвесторы возвели в рамках договоров участия почти 140 детских садов, а также 50 школ.

https://ria.ru/20240911/efimov-1971904000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы