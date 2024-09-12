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"Позорит". В ФРГ указали на опасное изменение позиции США по России - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 12.09.2024 (обновлено: 09:12 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/dotkom-1972217408.html
"Позорит". В ФРГ указали на опасное изменение позиции США по России
"Позорит". В ФРГ указали на опасное изменение позиции США по России - РИА Новости, 12.09.2024
"Позорит". В ФРГ указали на опасное изменение позиции США по России
Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на диаметрально противоположные позиции двух высших американских... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:10
2024-09-12T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
россия
сша
джо байден
украина
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на диаметрально противоположные позиции двух высших американских чиновников по вопросу ударов вглубь России. Своими наблюдениями он поделился в социальной сети X."Почему теневой президент Блинкен (госсекретарь США - Прим.ред) позорит Ллойда Остина (главу Пентагона - Прим.ред) перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен - нет", — написал он. На прошлой неделе руководитель военного ведомства заявил журналистам, что предоставление Украине права бить вглубь России не сыграет решающую роль в конфликте, поскольку большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости этого оружия. Однако уже 11 сентября госсекретарь заявил, что время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров.В свою очередь, глава России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240911/kerten-1972148688.html
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в мире, ллойд остин, россия, сша, джо байден, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, Россия, США, Джо Байден, Украина
"Позорит". В ФРГ указали на опасное изменение позиции США по России

Дотком заявил о разногласиях Блинкена и Остина из-за ударов вглубь РФ

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на диаметрально противоположные позиции двух высших американских чиновников по вопросу ударов вглубь России. Своими наблюдениями он поделился в социальной сети X.

"Почему теневой президент Блинкен (госсекретарь США - Прим.ред) позорит Ллойда Остина (главу Пентагона - Прим.ред) перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен - нет", — написал он.
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России
Вчера, 17:51
На прошлой неделе руководитель военного ведомства заявил журналистам, что предоставление Украине права бить вглубь России не сыграет решающую роль в конфликте, поскольку большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости этого оружия.

Однако уже 11 сентября госсекретарь заявил, что время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров.

В свою очередь, глава России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинРоссияСШАДжо БайденУкраина
 
 
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