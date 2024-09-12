https://ria.ru/20240912/dotkom-1972217408.html

"Позорит". В ФРГ указали на опасное изменение позиции США по России

"Позорит". В ФРГ указали на опасное изменение позиции США по России - РИА Новости, 12.09.2024

"Позорит". В ФРГ указали на опасное изменение позиции США по России

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на диаметрально противоположные позиции двух высших американских... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:10

2024-09-12T09:10

2024-09-12T09:12

специальная военная операция на украине

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джо байден

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на диаметрально противоположные позиции двух высших американских чиновников по вопросу ударов вглубь России. Своими наблюдениями он поделился в социальной сети X."Почему теневой президент Блинкен (госсекретарь США - Прим.ред) позорит Ллойда Остина (главу Пентагона - Прим.ред) перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен - нет", — написал он. На прошлой неделе руководитель военного ведомства заявил журналистам, что предоставление Украине права бить вглубь России не сыграет решающую роль в конфликте, поскольку большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости этого оружия. Однако уже 11 сентября госсекретарь заявил, что время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров.В свою очередь, глава России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240911/kerten-1972148688.html

https://ria.ru/20240912/bayden-1972210540.html

россия

сша

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в мире, ллойд остин, россия, сша, джо байден, украина