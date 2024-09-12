"Позорит". В ФРГ указали на опасное изменение позиции США по России
Дотком заявил о разногласиях Блинкена и Остина из-за ударов вглубь РФ
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание на диаметрально противоположные позиции двух высших американских чиновников по вопросу ударов вглубь России. Своими наблюдениями он поделился в социальной сети X.
"Почему теневой президент Блинкен (госсекретарь США - Прим.ред) позорит Ллойда Остина (главу Пентагона - Прим.ред) перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен - нет", — написал он.
"Почему теневой президент Блинкен (госсекретарь США - Прим.ред) позорит Ллойда Остина (главу Пентагона - Прим.ред) перед всем миром, отменяя его меры по деэскалации? Почему снова обсуждаются удары американскими ракетами большой дальности вглубь России? Похоже, Остин хочет избежать ядерной войны, а Блинкен - нет", — написал он.
На прошлой неделе руководитель военного ведомства заявил журналистам, что предоставление Украине права бить вглубь России не сыграет решающую роль в конфликте, поскольку большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости этого оружия.
Однако уже 11 сентября госсекретарь заявил, что время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров.
В свою очередь, глава России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Однако уже 11 сентября госсекретарь заявил, что время визита на Украину обсудил этот вопрос и добавил, что собирается передать президенту США Джо Байдену результаты переговоров.
В свою очередь, глава России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.