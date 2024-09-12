СК рассказал, в чем обвиняется глава Долгопрудного
СК: глава Долгопрудного Юдин и его знакомая обвиняются в мошенничестве
© Фото : Администрация городского округа ДолгопрудныйГлава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Долгопрудного и его знакомая обвиняются в мошенничестве, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.
Ранее в пресс-службе Тверского районного суда Москвы сообщили РИА Новости, что следствие задержало главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий.
"Предъявлено обвинение главе городского округа Долгопрудный и его знакомой в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Кроме этого, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, будучи главой городского округа Талдом обвиняемый безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. Отмечается, что в результате в бюджет округа не поступили средства от неуплаченной арендной платы на сумму порядка четырех миллионов рублей.
Добавляется, что далее, вступив в сговор с гендиректором этой фирмы, обвиняемый дал указание погасить за счет бюджета долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями. В результате бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 миллионов рублей.
Подчеркивается, что к настоящему времени с обвиняемыми проведены следственные действия, следователь ходатайствует перед судом о его аресте.