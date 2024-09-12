https://ria.ru/20240912/dolgoprudnyy-1972352152.html

СК рассказал, в чем обвиняется глава Долгопрудного

СК рассказал, в чем обвиняется глава Долгопрудного - РИА Новости, 12.09.2024

СК рассказал, в чем обвиняется глава Долгопрудного

Глава Долгопрудного и его знакомая обвиняются в мошенничестве, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:00

2024-09-12T18:00

2024-09-12T18:05

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

талдом

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Долгопрудного и его знакомая обвиняются в мошенничестве, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.Ранее в пресс-службе Тверского районного суда Москвы сообщили РИА Новости, что следствие задержало главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий."Предъявлено обвинение главе городского округа Долгопрудный и его знакомой в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Кроме этого, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, будучи главой городского округа Талдом обвиняемый безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. Отмечается, что в результате в бюджет округа не поступили средства от неуплаченной арендной платы на сумму порядка четырех миллионов рублей.Добавляется, что далее, вступив в сговор с гендиректором этой фирмы, обвиняемый дал указание погасить за счет бюджета долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями. В результате бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 миллионов рублей.Подчеркивается, что к настоящему времени с обвиняемыми проведены следственные действия, следователь ходатайствует перед судом о его аресте.

https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html

https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html

долгопрудный

московская область (подмосковье)

россия

талдом

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, талдом