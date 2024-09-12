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СК рассказал, в чем обвиняется глава Долгопрудного - РИА Новости, 12.09.2024
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18:00 12.09.2024 (обновлено: 18:05 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/dolgoprudnyy-1972352152.html
СК рассказал, в чем обвиняется глава Долгопрудного
СК рассказал, в чем обвиняется глава Долгопрудного - РИА Новости, 12.09.2024
СК рассказал, в чем обвиняется глава Долгопрудного
Глава Долгопрудного и его знакомая обвиняются в мошенничестве, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:00
2024-09-12T18:05
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
талдом
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Долгопрудного и его знакомая обвиняются в мошенничестве, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.Ранее в пресс-службе Тверского районного суда Москвы сообщили РИА Новости, что следствие задержало главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий."Предъявлено обвинение главе городского округа Долгопрудный и его знакомой в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Кроме этого, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, будучи главой городского округа Талдом обвиняемый безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. Отмечается, что в результате в бюджет округа не поступили средства от неуплаченной арендной платы на сумму порядка четырех миллионов рублей.Добавляется, что далее, вступив в сговор с гендиректором этой фирмы, обвиняемый дал указание погасить за счет бюджета долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями. В результате бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 миллионов рублей.Подчеркивается, что к настоящему времени с обвиняемыми проведены следственные действия, следователь ходатайствует перед судом о его аресте.
https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html
https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html
долгопрудный
московская область (подмосковье)
россия
талдом
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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, талдом
Происшествия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Талдом
СК рассказал, в чем обвиняется глава Долгопрудного

СК: глава Долгопрудного Юдин и его знакомая обвиняются в мошенничестве

© Фото : Администрация городского округа ДолгопрудныйГлава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин
Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Администрация городского округа Долгопрудный
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Долгопрудного и его знакомая обвиняются в мошенничестве, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.
Ранее в пресс-службе Тверского районного суда Москвы сообщили РИА Новости, что следствие задержало главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий.
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"Предъявлено обвинение главе городского округа Долгопрудный и его знакомой в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Кроме этого, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, будучи главой городского округа Талдом обвиняемый безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. Отмечается, что в результате в бюджет округа не поступили средства от неуплаченной арендной платы на сумму порядка четырех миллионов рублей.
Добавляется, что далее, вступив в сговор с гендиректором этой фирмы, обвиняемый дал указание погасить за счет бюджета долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями. В результате бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 миллионов рублей.
Подчеркивается, что к настоящему времени с обвиняемыми проведены следственные действия, следователь ходатайствует перед судом о его аресте.
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ПроисшествияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияТалдом
 
 
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