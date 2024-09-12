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Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных военно-космической разведки - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 12.09.2024 (обновлено: 11:29 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/dannye-1972241144.html
Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных военно-космической разведки
Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных военно-космической разведки - РИА Новости, 12.09.2024
Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных военно-космической разведки
НАТО помимо все более и более дальнобойных вооружений передает Киеву данные своей военно-космической разведки, которые используются для определения... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:17
2024-09-12T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. НАТО помимо все более и более дальнобойных вооружений передает Киеву данные своей военно-космической разведки, которые используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине России, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас действует такая схема, это открытая информация, натовцы передают Киеву помимо вооружений, все более и более дальнобойных, данные своей военно-космической разведки, эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории", - сказал Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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в мире, украина, нато, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Сергей Лавров
Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных военно-космической разведки

Лавров: НАТО передает Киеву помимо вооружений данные военно-космической разведки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. НАТО помимо все более и более дальнобойных вооружений передает Киеву данные своей военно-космической разведки, которые используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас действует такая схема, это открытая информация, натовцы передают Киеву помимо вооружений, все более и более дальнобойных, данные своей военно-космической разведки, эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории", - сказал Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияСергей Лавров
 
 
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