https://ria.ru/20240912/dannye-1972241144.html

Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных военно-космической разведки

Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных военно-космической разведки - РИА Новости, 12.09.2024

Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных военно-космической разведки

НАТО помимо все более и более дальнобойных вооружений передает Киеву данные своей военно-космической разведки, которые используются для определения... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:17

2024-09-12T11:17

2024-09-12T11:29

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. НАТО помимо все более и более дальнобойных вооружений передает Киеву данные своей военно-космической разведки, которые используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине России, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас действует такая схема, это открытая информация, натовцы передают Киеву помимо вооружений, все более и более дальнобойных, данные своей военно-космической разведки, эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории", - сказал Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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в мире, украина, нато, россия, сергей лавров