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На Чукотке ввели новую меру поддержки для жителей с редкими заболеваниями - РИА Новости, 12.09.2024
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09:10 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/chukotka-1972217083.html
На Чукотке ввели новую меру поддержки для жителей с редкими заболеваниями
На Чукотке ввели новую меру поддержки для жителей с редкими заболеваниями - РИА Новости, 12.09.2024
На Чукотке ввели новую меру поддержки для жителей с редкими заболеваниями
Новую меру поддержки в виде компенсации аренды жилья на время лечения ввели с этого года для жителей Чукотки с редкими (орфанными) заболеваниями, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:10
2024-09-12T09:10
общество
чукотка
анадырь
владислав кузнецов
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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Новую меру поддержки в виде компенсации аренды жилья на время лечения ввели с этого года для жителей Чукотки с редкими (орфанными) заболеваниями, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Ввели новую меру поддержки для жителей округа с редкими (орфанными) заболеваниями. С этого года компенсируем стоимость найма жилого помещения при прохождении лечения по федеральной программе высокозатратных нозологий, которая предполагает медицинскую помощь... Компенсируем аренду жилья как в Анадыре, так и за пределами округа", - написал Кузнецов.Он отметил, что выплата производится в размере фактических расходов, до 60 тысяч рублей в месяц. Правительство округа уточняет, что в стоимость найма (поднайма) жилого помещения, по условиям договора, не должны быть включены коммунальные платежи, расходы на оплату услуг телефонной связи, кабельного телевидения, интернет-связи. "Для получения поддержки необходимо обратиться в окружной Центр социального обслуживания населения по месту жительства... Мерой поддержки могут воспользоваться и семьи с детьми, у которых диагностированы такие заболевания", - разъяснил Кузнецов. К редким (орфанным) заболеваниям относятся: пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели), идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса), дефект в системе комплемента, преждевременная половая зрелость центрального происхождения, нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии), тирозинемия, болезнь "кленового сиропа", другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия), нарушения обмена жирных кислот, гомоцистинурия, глютарикацидурия, галактоземия, другие сфинголипидозы: болезнь Фабри, Нимана-Пика, острая перемежающая (печеночная) порфирия, нарушения обмена меди (болезнь Вильсона), незавершенный остеогенез и легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая).
https://ria.ru/20240905/chukotka-1970665970.html
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общество, чукотка, анадырь, владислав кузнецов
Общество, Чукотка, Анадырь, Владислав Кузнецов
На Чукотке ввели новую меру поддержки для жителей с редкими заболеваниями

Кузнецов: ввели новую меру поддержки для жителей Чукотки с редкими заболеваниями

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкВид города Анадырь
Вид города Анадырь - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Андрей Зима
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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Новую меру поддержки в виде компенсации аренды жилья на время лечения ввели с этого года для жителей Чукотки с редкими (орфанными) заболеваниями, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Ввели новую меру поддержки для жителей округа с редкими (орфанными) заболеваниями. С этого года компенсируем стоимость найма жилого помещения при прохождении лечения по федеральной программе высокозатратных нозологий, которая предполагает медицинскую помощь... Компенсируем аренду жилья как в Анадыре, так и за пределами округа", - написал Кузнецов.
Он отметил, что выплата производится в размере фактических расходов, до 60 тысяч рублей в месяц. Правительство округа уточняет, что в стоимость найма (поднайма) жилого помещения, по условиям договора, не должны быть включены коммунальные платежи, расходы на оплату услуг телефонной связи, кабельного телевидения, интернет-связи.
"Для получения поддержки необходимо обратиться в окружной Центр социального обслуживания населения по месту жительства... Мерой поддержки могут воспользоваться и семьи с детьми, у которых диагностированы такие заболевания", - разъяснил Кузнецов.
К редким (орфанным) заболеваниям относятся: пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели), идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса), дефект в системе комплемента, преждевременная половая зрелость центрального происхождения, нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии), тирозинемия, болезнь "кленового сиропа", другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия), нарушения обмена жирных кислот, гомоцистинурия, глютарикацидурия, галактоземия, другие сфинголипидозы: болезнь Фабри, Нимана-Пика, острая перемежающая (печеночная) порфирия, нарушения обмена меди (болезнь Вильсона), незавершенный остеогенез и легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая).
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ОбществоЧукоткаАнадырьВладислав Кузнецов
 
 
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