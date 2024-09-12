https://ria.ru/20240912/burnashov-1972302523.html

Осужденный за нападение на инспектора ДПС экс-депутат ГД вышел на свободу

Осужденный за нападение на инспектора ДПС экс-депутат ГД вышел на свободу - РИА Новости, 12.09.2024

Осужденный за нападение на инспектора ДПС экс-депутат ГД вышел на свободу

Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов, осужденный за нападение на инспектора ДПС в Перми на два года и пять месяцев колонии, вышел на свободу, сообщил РИА... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:49

2024-09-12T14:49

2024-09-12T14:49

происшествия

пермь

госдума рф

единая россия

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ПЕРМЬ, 12 сен - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов, осужденный за нападение на инспектора ДПС в Перми на два года и пять месяцев колонии, вышел на свободу, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Он освободился из колонии, отбыв назначенный срок лишения свободы", - рассказал источник. Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году, работал на пермском домостроительном комбинате, был депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году избран депутатом Госдумы, состоял во фракции "Единая Россия", являлся членом комитета по экономической политике. Летом 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он ударил инспектора ДПС Эдуарда Томилина в шею. Экс-депутата за применение насилия к представителю власти и его оскорбление районный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима и исправительным работам. Это произошло весной 2022 года. Позднее кассационный суд сократил этот срок до двух лет и пяти месяцев.

https://ria.ru/20240521/deputat-1947541210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, госдума рф, единая россия