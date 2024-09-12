https://ria.ru/20240912/britaniya-1972266179.html

Российское посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии

Российское посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии - РИА Новости, 12.09.2024

Российское посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии

Новые антироссийские санкции, введённые Британией, нисколько не повлияют на достижение Россией целей специальной военной операции на Украине и на развитие... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:41

2024-09-12T12:41

2024-09-12T12:42

россия

лондон

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Новые антироссийские санкции, введённые Британией, нисколько не повлияют на достижение Россией целей специальной военной операции на Украине и на развитие связей с другими странами в мире, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Они (новые санкции) нисколько не повлияют ни на темпы достижения нами поставленных целей СВО, ни на динамику развивающихся связей России со странами мирового большинства", - заявили в дипмиссии.

https://ria.ru/20240911/mid-1972113325.html

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россия, лондон, санкции в отношении россии, в мире