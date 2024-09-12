https://ria.ru/20240912/britaniya-1972266179.html
Российское посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
Российское посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии - РИА Новости, 12.09.2024
Российское посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
Новые антироссийские санкции, введённые Британией, нисколько не повлияют на достижение Россией целей специальной военной операции на Украине и на развитие... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:41
2024-09-12T12:41
2024-09-12T12:42
россия
лондон
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Новые антироссийские санкции, введённые Британией, нисколько не повлияют на достижение Россией целей специальной военной операции на Украине и на развитие связей с другими странами в мире, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Они (новые санкции) нисколько не повлияют ни на темпы достижения нами поставленных целей СВО, ни на динамику развивающихся связей России со странами мирового большинства", - заявили в дипмиссии.
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россия, лондон, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Лондон, Санкции в отношении России, В мире
Российское посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
Посольство РФ в Лондоне: новые санкции Британии не повлияют на ход СВО