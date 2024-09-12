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В Британии заявили о критическом состоянии Нацслужбы здравоохранения - РИА Новости, 12.09.2024
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12:31 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/britanija-1972263742.html
В Британии заявили о критическом состоянии Нацслужбы здравоохранения
В Британии заявили о критическом состоянии Нацслужбы здравоохранения - РИА Новости, 12.09.2024
В Британии заявили о критическом состоянии Нацслужбы здравоохранения
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) находится в критическом состоянии из-за недостатка инвестиций, неграмотных реформ и ухудшения здоровья... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:31
2024-09-12T12:31
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) находится в критическом состоянии из-за недостатка инвестиций, неграмотных реформ и ухудшения здоровья нации, говорится в отчете по итогам расследования положения системы, опубликованном в четверг на сайте британского правительства. В июле глава минздрава Уэс Стритинг поручил провести независимое расследование для определения текущего состояния Национальной службы здравоохранения страны. Выводы из него будут положены в основу 10-летнего плана властей для радикального реформирования NHS. "Из этого отчета и сопровождающего его анализа очевидно, что NHS находится в критическом состоянии", - сказано в документе. Британская система здравоохранения "хронически ослаблена" недостатком капиталовложений в десятки миллиардов фунтов, а "катастрофические управленческие реформы" привели к подрыву возможностей и потенциала, говорится в отчете. Помимо этого, NHS продолжает сталкиваться с последствиями пандемии, указывается в материале. Еще одним фактором, оказывающим давление на службу здравоохранения Великобритании, стало ухудшение здоровья всей нации, в частности рост числа людей с хроническими заболеваниями, выяснило расследование. Проблемы в медицинской системе приводят к тому, что люди не могут своевременно получать помощь. Из-за нехватки специалистов и большого числа желающих обратиться к врачу людям приходится записываться в листы ожидания, сказано в документе. Отмечается, что вместе с этим также замедлилась скорость оказания экстренной помощи. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения, в августе 2023 года число ожидающих медицинской помощи в Англии достигло 7,75 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдения с 2007 года. Ранее был опубликован международный анализ систем здравоохранения The Health Inclusivity Index, согласно которому Британия заняла одно из последних мест в мире по времени ожидания приема к врачу.
https://ria.ru/20240817/kompensatsiya-1966797358.html
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в мире, великобритания, англия
В мире, Великобритания, Англия
В Британии заявили о критическом состоянии Нацслужбы здравоохранения

В Британии заявили о критическом состоянии NHS из-за недостатка инвестиций

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) находится в критическом состоянии из-за недостатка инвестиций, неграмотных реформ и ухудшения здоровья нации, говорится в отчете по итогам расследования положения системы, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
В июле глава минздрава Уэс Стритинг поручил провести независимое расследование для определения текущего состояния Национальной службы здравоохранения страны. Выводы из него будут положены в основу 10-летнего плана властей для радикального реформирования NHS.
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"Из этого отчета и сопровождающего его анализа очевидно, что NHS находится в критическом состоянии", - сказано в документе.
Британская система здравоохранения "хронически ослаблена" недостатком капиталовложений в десятки миллиардов фунтов, а "катастрофические управленческие реформы" привели к подрыву возможностей и потенциала, говорится в отчете. Помимо этого, NHS продолжает сталкиваться с последствиями пандемии, указывается в материале. Еще одним фактором, оказывающим давление на службу здравоохранения Великобритании, стало ухудшение здоровья всей нации, в частности рост числа людей с хроническими заболеваниями, выяснило расследование.
Проблемы в медицинской системе приводят к тому, что люди не могут своевременно получать помощь. Из-за нехватки специалистов и большого числа желающих обратиться к врачу людям приходится записываться в листы ожидания, сказано в документе. Отмечается, что вместе с этим также замедлилась скорость оказания экстренной помощи.
Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения, в августе 2023 года число ожидающих медицинской помощи в Англии достигло 7,75 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдения с 2007 года. Ранее был опубликован международный анализ систем здравоохранения The Health Inclusivity Index, согласно которому Британия заняла одно из последних мест в мире по времени ожидания приема к врачу.
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