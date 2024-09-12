https://ria.ru/20240912/bradley-1972204762.html

В Запорожской области уничтожили украинскую БМП Bradley

В Запорожской области уничтожили украинскую БМП Bradley - РИА Новости, 12.09.2024

В Запорожской области уничтожили украинскую БМП Bradley

Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожил боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ),... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:25

2024-09-12T05:25

2024-09-12T05:25

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожил боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаруженную российскими БПЛА. Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным Орел. "Средствами воздушной разведки была обнаружена БМП Bradley производства США. Получили координаты, отработали по цели. В результате удара в боевой машине ВСУ сдетонировал боекомплект, оторвало башню, находящийся внутри личный состав уничтожен", - сказал офицер. Он отметил, что сегодня на запорожском направлении артиллеристы ежедневно выполняют боевые задачи по поражению позиций ВСУ, складов боеприпасов, укрепленных опорных пунктов, военной техники и скоплений живой силы противника. Подготовленные артиллерийские расчеты тратят всего несколько минут после получения координат цели до открытия огня. "(С начала СВО) самоходки уничтожали, БМП уничтожали, пехоту постоянно накрываем, пункты взлета и посадки БПЛА тоже накрываем, то есть спектр задач различный", - рассказал командир батареи.

https://ria.ru/20240912/abrams-1972203999.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, сша, в мире