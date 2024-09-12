Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области уничтожили украинскую БМП Bradley - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/bradley-1972204762.html
В Запорожской области уничтожили украинскую БМП Bradley
В Запорожской области уничтожили украинскую БМП Bradley - РИА Новости, 12.09.2024
В Запорожской области уничтожили украинскую БМП Bradley
Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожил боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ),... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:25
2024-09-12T05:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_4e1c66c45f717d92ab31bb0e11f4c5cd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожил боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаруженную российскими БПЛА. Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным Орел. "Средствами воздушной разведки была обнаружена БМП Bradley производства США. Получили координаты, отработали по цели. В результате удара в боевой машине ВСУ сдетонировал боекомплект, оторвало башню, находящийся внутри личный состав уничтожен", - сказал офицер. Он отметил, что сегодня на запорожском направлении артиллеристы ежедневно выполняют боевые задачи по поражению позиций ВСУ, складов боеприпасов, укрепленных опорных пунктов, военной техники и скоплений живой силы противника. Подготовленные артиллерийские расчеты тратят всего несколько минут после получения координат цели до открытия огня. "(С начала СВО) самоходки уничтожали, БМП уничтожали, пехоту постоянно накрываем, пункты взлета и посадки БПЛА тоже накрываем, то есть спектр задач различный", - рассказал командир батареи.
https://ria.ru/20240912/abrams-1972203999.html
https://ria.ru/20240912/mi-28nm-1972204645.html
запорожская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2590b0eaff81d89518c5284717f87ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, США, В мире
В Запорожской области уничтожили украинскую БМП Bradley

Расчет "Гиацинт-Б" уничтожил в Запорожской области украинскую БМП Bradley

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожил боевую машину пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаруженную российскими БПЛА. Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным Орел.
"Средствами воздушной разведки была обнаружена БМП Bradley производства США. Получили координаты, отработали по цели. В результате удара в боевой машине ВСУ сдетонировал боекомплект, оторвало башню, находящийся внутри личный состав уничтожен", - сказал офицер.
Кадры с уничтоженной техникой ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую технику ВСУ
05:12
Он отметил, что сегодня на запорожском направлении артиллеристы ежедневно выполняют боевые задачи по поражению позиций ВСУ, складов боеприпасов, укрепленных опорных пунктов, военной техники и скоплений живой силы противника. Подготовленные артиллерийские расчеты тратят всего несколько минут после получения координат цели до открытия огня.
"(С начала СВО) самоходки уничтожали, БМП уничтожали, пехоту постоянно накрываем, пункты взлета и посадки БПЛА тоже накрываем, то есть спектр задач различный", - рассказал командир батареи.
Ударные вертолеты Ми-28 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье
05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала