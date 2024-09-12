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В Белгородской области уничтожили беспилотник
В Белгородской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.09.2024
В Белгородской области уничтожили беспилотник
Российские средства ПВО около 08:00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:24
2024-09-12T09:24
2024-09-12T09:27
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 08:00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого сентября 2024 года около 08.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области уничтожили беспилотник
В Белгородской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник