СМИ: Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину от суицида
Page Six: Бон Джови на съемках клипа в Нэшвилле отговорил женщину от суицида
© AP Photo / Invision/ Owen SweeneyАмериканский музыкант Джон Бон Джови
© AP Photo / Invision/ Owen Sweeney
Американский музыкант Джон Бон Джови. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Лидер американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови отговорил женщину от самоубийства в городе Нэшвилл в США, где в это время снимал с командой видеоклип к новой песне, сообщает издание Page Six.
По данным издания, на записи с городской видеокамеры, опубликованной муниципальным департаментом полиции Нэшвилла на YouTube, видно, как музыкант и прохожая подходят к готовящейся покончить с собой женщине, говорят с ней, а позже помогают отойти в безопасное место. После Бон Джови, предположительно, продолжает успокаивать ее. YouTube позже удалил запись "за нарушение правил сообщества".
Портал со ссылкой на осведомленный о ситуации источник сообщает, что музыкант имеет профессиональный опыт переговоров с людьми в кризисных ситуациях. Источник подтвердил, что Бон Джови действительно находился в месте происшествия с целью съемок видеоклипа к песне People's House, а также заявил, что музыкант не станет комментировать произошедшее из уважения к анонимности спасенной женщины.
Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, созданная в 1983 году. За свою карьеру группа отыграла концерты в полусотне стран и выпустила 16 студийных альбомов, разошедшихся мировым тиражом более 130 миллионов копий. В 2006 году группа была включена в Зал музыкальной славы Великобритании, а в 2018 году - в американский Зал славы рок-н-ролла.