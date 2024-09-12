https://ria.ru/20240912/bon_dzhovi-1972199528.html

СМИ: Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину от суицида

СМИ: Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину от суицида - РИА Новости, 12.09.2024

СМИ: Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину от суицида

Лидер американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови отговорил женщину от самоубийства в городе Нэшвилл в США, где в это время снимал с командой видеоклип к... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T03:06

2024-09-12T03:06

2024-09-12T03:06

шоубиз

нэшвилл

сша

нью-джерси

джон бон джови (бонджиови)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Лидер американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови отговорил женщину от самоубийства в городе Нэшвилл в США, где в это время снимал с командой видеоклип к новой песне, сообщает издание Page Six. По данным издания, на записи с городской видеокамеры, опубликованной муниципальным департаментом полиции Нэшвилла на YouTube, видно, как музыкант и прохожая подходят к готовящейся покончить с собой женщине, говорят с ней, а позже помогают отойти в безопасное место. После Бон Джови, предположительно, продолжает успокаивать ее. YouTube позже удалил запись "за нарушение правил сообщества". Портал со ссылкой на осведомленный о ситуации источник сообщает, что музыкант имеет профессиональный опыт переговоров с людьми в кризисных ситуациях. Источник подтвердил, что Бон Джови действительно находился в месте происшествия с целью съемок видеоклипа к песне People's House, а также заявил, что музыкант не станет комментировать произошедшее из уважения к анонимности спасенной женщины. Bon Jovi - американская рок-группа из Нью-Джерси, созданная в 1983 году. За свою карьеру группа отыграла концерты в полусотне стран и выпустила 16 студийных альбомов, разошедшихся мировым тиражом более 130 миллионов копий. В 2006 году группа была включена в Зал музыкальной славы Великобритании, а в 2018 году - в американский Зал славы рок-н-ролла.

https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972198032.html

https://ria.ru/20240617/kontsert-1953421039.html

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нэшвилл, сша, нью-джерси, джон бон джови (бонджиови), bon jovi, youtube