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Адвокат опроверг данные о задержании супруга "королевы марафонов" - РИА Новости, 12.09.2024
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12:23 12.09.2024 (обновлено: 12:25 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/blinovskiy-1972261783.html
Адвокат опроверг данные о задержании супруга "королевы марафонов"
Адвокат опроверг данные о задержании супруга "королевы марафонов" - РИА Новости, 12.09.2024
Адвокат опроверг данные о задержании супруга "королевы марафонов"
Сослуживец Алексея Блиновского и экс-адвокат Эльман Пашаев опроверг задержание супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:23
2024-09-12T12:25
происшествия
елена блиновская
алексей блиновский
эльман пашаев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сослуживец Алексея Блиновского и экс-адвокат Эльман Пашаев опроверг задержание супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской. "Мы служим в одной бригаде", - сказал РИА Новости Пашаев, а на вопрос о задержании Блиновского заявил:" Это неправда". Алексей Блиновский задержан в зоне СВО, сообщили ранее в четверг РИА Новости в правоохранительных органах. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела.
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происшествия, елена блиновская, алексей блиновский, эльман пашаев
Происшествия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Эльман Пашаев
Адвокат опроверг данные о задержании супруга "королевы марафонов"

Сослуживец и адвокат опровергли данные о задержание супруга Елены Блиновской

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сослуживец Алексея Блиновского и экс-адвокат Эльман Пашаев опроверг задержание супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской.
"Мы служим в одной бригаде", - сказал РИА Новости Пашаев, а на вопрос о задержании Блиновского заявил:" Это неправда".
Алексей Блиновский задержан в зоне СВО, сообщили ранее в четверг РИА Новости в правоохранительных органах.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела.
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Защита Блиновской выразила надежду на справедливый приговор
30 августа, 17:00
 
ПроисшествияЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийЭльман Пашаев
 
 
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