https://ria.ru/20240912/blinovskiy-1972261783.html

Адвокат опроверг данные о задержании супруга "королевы марафонов"

Адвокат опроверг данные о задержании супруга "королевы марафонов" - РИА Новости, 12.09.2024

Адвокат опроверг данные о задержании супруга "королевы марафонов"

Сослуживец Алексея Блиновского и экс-адвокат Эльман Пашаев опроверг задержание супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:23

2024-09-12T12:23

2024-09-12T12:25

происшествия

елена блиновская

алексей блиновский

эльман пашаев

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сослуживец Алексея Блиновского и экс-адвокат Эльман Пашаев опроверг задержание супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской. "Мы служим в одной бригаде", - сказал РИА Новости Пашаев, а на вопрос о задержании Блиновского заявил:" Это неправда". Алексей Блиновский задержан в зоне СВО, сообщили ранее в четверг РИА Новости в правоохранительных органах. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Дело против ее супруга выделено в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела.

https://ria.ru/20240830/blinovskoy--1969547393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, алексей блиновский, эльман пашаев