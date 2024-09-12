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Блиновская не стала отвечать на вопросы о судьбе мужа - РИА Новости, 12.09.2024
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14:54 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/blinovskaya--1972304050.html
Блиновская не стала отвечать на вопросы о судьбе мужа
Блиновская не стала отвечать на вопросы о судьбе мужа - РИА Новости, 12.09.2024
Блиновская не стала отвечать на вопросы о судьбе мужа
"Королева марафонов" Елена Блиновская, которую судят за неуплату налогов, не стала отвечать на вопросы о задержании в зоне СВО своего мужа, передает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:54
2024-09-12T14:54
происшествия
москва
елена блиновская
эльман пашаев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, которую судят за неуплату налогов, не стала отвечать на вопросы о задержании в зоне СВО своего мужа, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы. Суд в четверг должен приступить к исследованию доказательств обвинения. Блиновскую провели в зал под конвоем, она не стала отвечать на вопросы, беспокоится ли о муже и что будет чувствовать, если он тоже окажется в СИЗО. Адвокат Наталья Сальникова комментируя реакцию своей подзащитной, заявила: "Вы же понимаете, что это не новость, это - фейк". Алексей Блиновский задержан в зоне СВО, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах. Позже его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев заявил агентству, что "это неправда" и что они вместе продолжают служить в одной бригаде. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html
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происшествия, москва, елена блиновская, эльман пашаев
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Эльман Пашаев
Блиновская не стала отвечать на вопросы о судьбе мужа

Блиновская не стала отвечать на вопросы о данных о задержании ее мужа в зоне СВО

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, которую судят за неуплату налогов, не стала отвечать на вопросы о задержании в зоне СВО своего мужа, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы.
Суд в четверг должен приступить к исследованию доказательств обвинения. Блиновскую провели в зал под конвоем, она не стала отвечать на вопросы, беспокоится ли о муже и что будет чувствовать, если он тоже окажется в СИЗО.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
28 августа, 12:48
Адвокат Наталья Сальникова комментируя реакцию своей подзащитной, заявила: "Вы же понимаете, что это не новость, это - фейк".
Алексей Блиновский задержан в зоне СВО, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах. Позже его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев заявил агентству, что "это неправда" и что они вместе продолжают служить в одной бригаде.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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30 августа, 16:28
 
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