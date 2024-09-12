https://ria.ru/20240912/bezrabotitsa-1972318088.html
Глава Минтруда оценил уровень безработицы в России
Глава Минтруда оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 12.09.2024
Глава Минтруда оценил уровень безработицы в России
Количество безработных людей в России составляет 1,9 миллиона человек, свидетельствуют данные министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:46
2024-09-12T15:46
2024-09-12T15:47
россия
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763889033_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cd6d1c25b468586c83dc687d89376d1.jpg
СИРИУС, 12 сен - РИА Новости. Количество безработных людей в России составляет 1,9 миллиона человек, свидетельствуют данные министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По данным Росстата, безработица в России в июле сохранилась на рекордно низком уровне в 2,4%. "Численность безработных граждан 1,9 миллиона человек", - говорится в презентации, представленной на пленарной сессии ВНОТ. При этом количество вакансий на сервисе "Работа России" составляет примерно 1,74 миллиона. Министр подчеркнул необходимость обеспечить кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании в организации процессов переподготовки и сократить ситуации неэффективного использования человеческого капитала. Девятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории Сириус с 10 по 13 сентября. В форуме поучаствуют почти 8 тысяч человек из 25 стран и около 1,5 тысяч компаний.
https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html
https://ria.ru/20240912/bezrabotnye-1599982658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Антон Котяков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Глава Минтруда оценил уровень безработицы в России
Котяков: безработица в России в июле составила 1,9 миллиона человек
СИРИУС, 12 сен - РИА Новости. Количество безработных людей в России составляет 1,9 миллиона человек, свидетельствуют данные министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
По данным Росстата
, безработица в России в июле сохранилась на рекордно низком уровне в 2,4%.
"Численность безработных граждан 1,9 миллиона человек", - говорится в презентации, представленной на пленарной сессии ВНОТ.
При этом количество вакансий на сервисе "Работа России" составляет примерно 1,74 миллиона.
Министр подчеркнул необходимость обеспечить кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании в организации процессов переподготовки и сократить ситуации неэффективного использования человеческого капитала.
Девятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории Сириус с 10 по 13 сентября. В форуме поучаствуют почти 8 тысяч человек из 25 стран и около 1,5 тысяч компаний.