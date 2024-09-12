https://ria.ru/20240912/bezrabotitsa-1972318088.html

Глава Минтруда оценил уровень безработицы в России

Глава Минтруда оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 12.09.2024

Глава Минтруда оценил уровень безработицы в России

Количество безработных людей в России составляет 1,9 миллиона человек, свидетельствуют данные министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:46

2024-09-12T15:46

2024-09-12T15:47

россия

антон котяков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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СИРИУС, 12 сен - РИА Новости. Количество безработных людей в России составляет 1,9 миллиона человек, свидетельствуют данные министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По данным Росстата, безработица в России в июле сохранилась на рекордно низком уровне в 2,4%. "Численность безработных граждан 1,9 миллиона человек", - говорится в презентации, представленной на пленарной сессии ВНОТ. При этом количество вакансий на сервисе "Работа России" составляет примерно 1,74 миллиона. Министр подчеркнул необходимость обеспечить кадрами быстрорастущие отрасли экономики, поддерживать компании в организации процессов переподготовки и сократить ситуации неэффективного использования человеческого капитала. Девятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории Сириус с 10 по 13 сентября. В форуме поучаствуют почти 8 тысяч человек из 25 стран и около 1,5 тысяч компаний.

https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951206472.html

https://ria.ru/20240912/bezrabotnye-1599982658.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)