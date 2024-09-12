https://ria.ru/20240912/belousov-1972277577.html

Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС в Воронеже

Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС в Воронеже - РИА Новости, 12.09.2024

Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС в Воронеже

Глава Минобороны Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:12

2024-09-12T13:12

2024-09-12T13:12

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су-35с

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже", - говорится в сообщении. По информации ведомства, начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил министру о системе подготовки кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей, а также о совершенствовании учебно-материальной базы и обеспеченности новейшими тренажерными комплексами. Также Белоусову продемонстрировали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), предназначенной для ремонта и обслуживания воздушных судов различного типа. Уточняется, что для проведения практических занятий в ТЭЧ академии размещены самолеты Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н. "Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника", - доложил Зибров.

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Белоусов в Военно-воздушной академии в Воронеже Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже, министру обороны рассказали о системе подготовки кадров. 2024-09-12T13:12 true PT1M01S

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безопасность, россия, воронеж, андрей белоусов, геннадий зибров, воздушно-космические силы россии, су-35с, су-34, ка-52 "аллигатор"