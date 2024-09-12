В Белоруссии изъяли посылку из России с оружием вместо сантехники
Белорусские таможенники изъяли посылку из России с оружием и боеприпасами
© Фото : пресс-служба Государственного таможенного комитета БелоруссииСтрелковое оружие, обнаруженное в посылке из России белорусскими таможенниками
Стрелковое оружие, обнаруженное в посылке из России белорусскими таможенниками
МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Белорусские таможенники изъяли посылку из России, где вместо сантехники было стрелковое оружие, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии в Telegram-канале.
"При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов", - говорится в сообщении комитета.
© Фото : пресс-служба Государственного таможенного комитета БелоруссииСтрелковое оружие, обнаруженное в посылке из России белорусскими таможенниками
Стрелковое оружие, обнаруженное в посылке из России белорусскими таможенниками
Отмечается, что на их местонахождение таможенники вышли после задержания в Минске гражданина Белоруссии, на чей адрес пришла посылка из России. "В отправлении, доставленном для контроля на ТП "Национальный аэропорт "Минск", должна была перемещаться сантехника. На фактическое несоответствие содержимого указало сканирование. Это подтвердило и вскрытие посылки. Вместо заявленных товаров сотрудники МРТ обнаружили пистолет, кобуру, два магазина, 19 патронов", - говорится в публикации.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 333-1 УК Белоруссии.