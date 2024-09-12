В Барнауле возбудили уголовное дело из-за насилия над сиротой
В Барнауле возбудили дело из-за жестокого обращения с 5-летней девочкой-сиротой
© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
БАРНАУЛ, 12 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Барнауле из-за жестокого обращения с 5-летней девочкой-сиротой в туберкулезном санатории, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю .
Ранее прокуратура, Следственный комитет и минздрав Алтайского края начали проверки из-за видео в соцсетях, на котором женщина в белом халате грубо разговаривает с маленькой девочкой, а потом таскает ее за волосы и пинает.
"По результатам доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным следствия, в феврале 2024 года одним из сотрудников Детского туберкулезного санатория города Барнаула, в чьи обязанности входило воспитание несовершеннолетних, находившихся на санаторно-курортном лечении, было допущено жесткое обращение с пятилетней девочкой. Ребенок является воспитанником центра для детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечают в ведомстве.
В СУСК добавляют, что в отношении сотрудников санатория проводится проверка по другому инциденту: жительница региона пожаловалась на халатное отношение по отношению к ее несовершеннолетнему сыну.
Турчак обратился к Бастрыкину из-за травли алтайской самбистки
22 августа, 09:15