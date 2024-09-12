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В Барнауле возбудили уголовное дело из-за насилия над сиротой - РИА Новости, 12.09.2024
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10:39 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/barnaul-1972234012.html
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за насилия над сиротой
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за насилия над сиротой - РИА Новости, 12.09.2024
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за насилия над сиротой
Уголовное дело возбудили в Барнауле из-за жестокого обращения с 5-летней девочкой-сиротой в туберкулезном санатории, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:39
2024-09-12T10:39
происшествия
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алтайский край
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БАРНАУЛ, 12 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Барнауле из-за жестокого обращения с 5-летней девочкой-сиротой в туберкулезном санатории, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю . Ранее прокуратура, Следственный комитет и минздрав Алтайского края начали проверки из-за видео в соцсетях, на котором женщина в белом халате грубо разговаривает с маленькой девочкой, а потом таскает ее за волосы и пинает. "По результатам доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным следствия, в феврале 2024 года одним из сотрудников Детского туберкулезного санатория города Барнаула, в чьи обязанности входило воспитание несовершеннолетних, находившихся на санаторно-курортном лечении, было допущено жесткое обращение с пятилетней девочкой. Ребенок является воспитанником центра для детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечают в ведомстве. В СУСК добавляют, что в отношении сотрудников санатория проводится проверка по другому инциденту: жительница региона пожаловалась на халатное отношение по отношению к ее несовершеннолетнему сыну.
https://ria.ru/20240502/prokuratura-1943415404.html
https://rsport.ria.ru/20240822/turchak-1967708170.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Россия
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за насилия над сиротой

В Барнауле возбудили дело из-за жестокого обращения с 5-летней девочкой-сиротой

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 12 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Барнауле из-за жестокого обращения с 5-летней девочкой-сиротой в туберкулезном санатории, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю .
Ранее прокуратура, Следственный комитет и минздрав Алтайского края начали проверки из-за видео в соцсетях, на котором женщина в белом халате грубо разговаривает с маленькой девочкой, а потом таскает ее за волосы и пинает.
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"По результатам доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным следствия, в феврале 2024 года одним из сотрудников Детского туберкулезного санатория города Барнаула, в чьи обязанности входило воспитание несовершеннолетних, находившихся на санаторно-курортном лечении, было допущено жесткое обращение с пятилетней девочкой. Ребенок является воспитанником центра для детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечают в ведомстве.
В СУСК добавляют, что в отношении сотрудников санатория проводится проверка по другому инциденту: жительница региона пожаловалась на халатное отношение по отношению к ее несовершеннолетнему сыну.
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