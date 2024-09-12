https://ria.ru/20240912/bagreeva-1972319685.html

Мария Багреева: к порталу поставщиков Москвы подключили 41-й регион

Мария Багреева: к порталу поставщиков Москвы подключили 41-й регион - РИА Новости, 12.09.2024

Мария Багреева: к порталу поставщиков Москвы подключили 41-й регион

К порталу поставщиков Москвы подключили Карелию – соответствующий документ заключен сегодня в четверг на проходящем в Петрозаводске экономическом форуме... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:15

2024-09-12T16:15

2024-09-12T17:24

москва

мария багреева

сергей собянин

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. К порталу поставщиков Москвы подключили Карелию – соответствующий документ заключен сегодня в четверг на проходящем в Петрозаводске экономическом форуме "Карелия 20/24", рассказала заммэра столицы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева."Республика Карелия стала 41-м регионом Российской Федерации, присоединившимся к порталу поставщиков. Госучреждения Карелии теперь смогут проводить на площадке закупки товаров, работ и услуг малого объема", – приводит ее слова пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития. Соглашение о присоединении нового региона к столичной платформе заключили департамент Москвы по конкурентной политике и министерство экономического развития Карелии, указывается в сообщении.Портал поставщиков работает в Москве с 2013 года. "Сейчас на площадке зарегистрировано свыше 340 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает 2,8 миллиона уникальных наименований", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.С подключением нового региона на портале ожидается увеличение числа контрагентов и заключаемых сделок, добавляется в сообщении.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в марте текущего года город заключил с Карелией межрегиональный офсетный контракт, ставший первым в России. В течение трех лет в регионе появится предприятие, которое займется производством щебня для ремонта и возведения столичных дорог.

https://ria.ru/20240910/bagreeva-1971713739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мария багреева, сергей собянин