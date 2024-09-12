Рейтинг@Mail.ru
Мария Багреева: к порталу поставщиков Москвы подключили 41-й регион - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 12.09.2024 (обновлено: 17:24 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/bagreeva-1972319685.html
Мария Багреева: к порталу поставщиков Москвы подключили 41-й регион
Мария Багреева: к порталу поставщиков Москвы подключили 41-й регион - РИА Новости, 12.09.2024
Мария Багреева: к порталу поставщиков Москвы подключили 41-й регион
К порталу поставщиков Москвы подключили Карелию – соответствующий документ заключен сегодня в четверг на проходящем в Петрозаводске экономическом форуме... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:15
2024-09-12T17:24
москва
мария багреева
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936557_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_fa71e2114d7672188f4b5f084b433c12.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. К порталу поставщиков Москвы подключили Карелию – соответствующий документ заключен сегодня в четверг на проходящем в Петрозаводске экономическом форуме "Карелия 20/24", рассказала заммэра столицы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева."Республика Карелия стала 41-м регионом Российской Федерации, присоединившимся к порталу поставщиков. Госучреждения Карелии теперь смогут проводить на площадке закупки товаров, работ и услуг малого объема", – приводит ее слова пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития. Соглашение о присоединении нового региона к столичной платформе заключили департамент Москвы по конкурентной политике и министерство экономического развития Карелии, указывается в сообщении.Портал поставщиков работает в Москве с 2013 года. "Сейчас на площадке зарегистрировано свыше 340 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает 2,8 миллиона уникальных наименований", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.С подключением нового региона на портале ожидается увеличение числа контрагентов и заключаемых сделок, добавляется в сообщении.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в марте текущего года город заключил с Карелией межрегиональный офсетный контракт, ставший первым в России. В течение трех лет в регионе появится предприятие, которое займется производством щебня для ремонта и возведения столичных дорог.
https://ria.ru/20240910/bagreeva-1971713739.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936557_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_3c9eaf24c0a41ab98341496eb7da7d7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева, сергей собянин
Москва, Мария Багреева, Сергей Собянин

Мария Багреева: к порталу поставщиков Москвы подключили 41-й регион

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. К порталу поставщиков Москвы подключили Карелию – соответствующий документ заключен сегодня в четверг на проходящем в Петрозаводске экономическом форуме "Карелия 20/24", рассказала заммэра столицы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
"Республика Карелия стала 41-м регионом Российской Федерации, присоединившимся к порталу поставщиков. Госучреждения Карелии теперь смогут проводить на площадке закупки товаров, работ и услуг малого объема", – приводит ее слова пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Соглашение о присоединении нового региона к столичной платформе заключили департамент Москвы по конкурентной политике и министерство экономического развития Карелии, указывается в сообщении.
Портал поставщиков работает в Москве с 2013 года. "Сейчас на площадке зарегистрировано свыше 340 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает 2,8 миллиона уникальных наименований", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.
С подключением нового региона на портале ожидается увеличение числа контрагентов и заключаемых сделок, добавляется в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в марте текущего года город заключил с Карелией межрегиональный офсетный контракт, ставший первым в России. В течение трех лет в регионе появится предприятие, которое займется производством щебня для ремонта и возведения столичных дорог.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Багреева: Москва заключила 113 тысяч сделок с МСП на портале поставщиков
10 сентября, 09:15
 
МоскваМария БагрееваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала