https://ria.ru/20240912/avariya-1972377432.html

В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие

В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.09.2024

В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие

Двое пассажиров междугородней маршрутки пострадали при столкновении с минивэном в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:51

2024-09-12T19:51

2024-09-12T20:03

происшествия

авто

чебоксары

ford motor

toyota corolla

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Двое пассажиров междугородней маршрутки пострадали при столкновении с минивэном в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. ДТП с участием минивэна Toyota и микроавтобуса Ford произошло в четверг в 16.05 мск возле дома № 1А по проспекту Мира. "По предварительным данным, водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу автобусу, следовавшему по маршруту Йошкар-Ола-Чебоксары. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 человек. Двоим из них, 28-летнему молодому человеку и 25-летней девушке, потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что оба пострадавшие – жители Марий Эл.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

чебоксары

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происшествия, авто, чебоксары, ford motor, toyota corolla, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом