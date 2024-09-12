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В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.09.2024
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19:51 12.09.2024 (обновлено: 20:03 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/avariya-1972377432.html
В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие
В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.09.2024
В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие
Двое пассажиров междугородней маршрутки пострадали при столкновении с минивэном в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:51
2024-09-12T20:03
происшествия
авто
чебоксары
ford motor
toyota corolla
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Двое пассажиров междугородней маршрутки пострадали при столкновении с минивэном в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. ДТП с участием минивэна Toyota и микроавтобуса Ford произошло в четверг в 16.05 мск возле дома № 1А по проспекту Мира. "По предварительным данным, водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу автобусу, следовавшему по маршруту Йошкар-Ола-Чебоксары. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 человек. Двоим из них, 28-летнему молодому человеку и 25-летней девушке, потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что оба пострадавшие – жители Марий Эл.
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происшествия, авто, чебоксары, ford motor, toyota corolla, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Чебоксары, Ford Motor, Toyota Corolla, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие

В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, пострадали два человека

© УМВД России по городу ЧебоксарыМомент ДТП в Чебоксарах, где маршрутка столкнулась с микроавтобусом. Кадр видео
Момент ДТП в Чебоксарах, где маршрутка столкнулась с микроавтобусом. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© УМВД России по городу Чебоксары
Момент ДТП в Чебоксарах, где маршрутка столкнулась с микроавтобусом. Кадр видео
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Двое пассажиров междугородней маршрутки пострадали при столкновении с минивэном в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии.
ДТП с участием минивэна Toyota и микроавтобуса Ford произошло в четверг в 16.05 мск возле дома № 1А по проспекту Мира.
"По предварительным данным, водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу автобусу, следовавшему по маршруту Йошкар-Ола-Чебоксары. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 человек. Двоим из них, 28-летнему молодому человеку и 25-летней девушке, потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что оба пострадавшие – жители Марий Эл.
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