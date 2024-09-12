https://ria.ru/20240912/avariya-1972377432.html
В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие
В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.09.2024
В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие
Двое пассажиров междугородней маршрутки пострадали при столкновении с минивэном в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:51
2024-09-12T19:51
2024-09-12T20:03
происшествия
авто
чебоксары
ford motor
toyota corolla
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972378962_0:0:817:460_1920x0_80_0_0_d1924e807513beda5f2643b416db71fe.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Двое пассажиров междугородней маршрутки пострадали при столкновении с минивэном в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. ДТП с участием минивэна Toyota и микроавтобуса Ford произошло в четверг в 16.05 мск возле дома № 1А по проспекту Мира. "По предварительным данным, водитель Toyota при повороте налево не уступил дорогу автобусу, следовавшему по маршруту Йошкар-Ола-Чебоксары. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 человек. Двоим из них, 28-летнему молодому человеку и 25-летней девушке, потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что оба пострадавшие – жители Марий Эл.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972378962_0:0:629:471_1920x0_80_0_0_fe861fa89aec42378b3c2ef24e24c574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, чебоксары, ford motor, toyota corolla, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Чебоксары, Ford Motor, Toyota Corolla, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие
В Чебоксарах маршрутка столкнулась с микроавтобусом, пострадали два человека