https://ria.ru/20240912/ataki-1972252473.html

Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле

Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2024

Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле

Москве очевидно, что Украина продолжит террористические атаки в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям". РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:49

2024-09-12T11:49

2024-09-12T11:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москве очевидно, что Украина продолжит террористические атаки в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям"."Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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украина, россия, дмитрий песков, в мире