Рейтинг@Mail.ru
Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 12.09.2024 (обновлено: 11:53 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ataki-1972252473.html
Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле
Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2024
Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле
Москве очевидно, что Украина продолжит террористические атаки в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:49
2024-09-12T11:53
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_84:0:3056:1672_1920x0_80_0_0_b2948316f10eafbbe6e706ba8e9e83b7.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москве очевидно, что Украина продолжит террористические атаки в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям"."Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_90b45aafc391249c6617f6fbb1ccae02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле

Песков: Москве очевидно, что Украина продолжит совершать теракты в отношении РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москве очевидно, что Украина продолжит террористические атаки в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".
"Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала