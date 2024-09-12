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Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле
Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2024
Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле
Москве очевидно, что Украина продолжит террористические атаки в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:49
2024-09-12T11:49
2024-09-12T11:53
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москве очевидно, что Украина продолжит террористические атаки в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям"."Очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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украина, россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Украина продолжит террористические атаки на Россию, заявили в Кремле
Песков: Москве очевидно, что Украина продолжит совершать теракты в отношении РФ