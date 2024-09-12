https://ria.ru/20240912/artilleriya-1972204892.html

Артиллерия уничтожила технику и боевиков ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллерия уничтожила технику и боевиков ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.09.2024

Артиллерия уничтожила технику и боевиков ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту с техникой ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения СВО, сообщили журналистам в МО... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:27

2024-09-12T05:27

2024-09-12T05:27

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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту с техникой ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения СВО, сообщили журналистам в МО РФ. "Расчет 203-ммиллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) большой мощности 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. Уточняется, что нанесение удара по району сосредоточения ВСУ, расположенному в лесополосе, корректировалось с помощью беспилотника. "В результате огневого поражения противника была уничтожена его бронетехника и разрушен опорный пункт, расположенный на расстоянии более 20 километров", - уточнили в МО.

https://ria.ru/20240912/bradley-1972204762.html

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