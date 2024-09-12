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Артиллерия уничтожила технику и боевиков ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.09.2024
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05:27 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/artilleriya-1972204892.html
Артиллерия уничтожила технику и боевиков ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллерия уничтожила технику и боевиков ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.09.2024
Артиллерия уничтожила технику и боевиков ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту с техникой ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения СВО, сообщили журналистам в МО... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:27
2024-09-12T05:27
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту с техникой ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения СВО, сообщили журналистам в МО РФ. "Расчет 203-ммиллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) большой мощности 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. Уточняется, что нанесение удара по району сосредоточения ВСУ, расположенному в лесополосе, корректировалось с помощью беспилотника. "В результате огневого поражения противника была уничтожена его бронетехника и разрушен опорный пункт, расположенный на расстоянии более 20 километров", - уточнили в МО.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Артиллерия уничтожила технику и боевиков ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили технику и боевиков ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли удар по опорному пункту с техникой ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения СВО, сообщили журналистам в МО РФ.
«
"Расчет 203-ммиллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) большой мощности 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожил бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО.
Уточняется, что нанесение удара по району сосредоточения ВСУ, расположенному в лесополосе, корректировалось с помощью беспилотника.
"В результате огневого поражения противника была уничтожена его бронетехника и разрушен опорный пункт, расположенный на расстоянии более 20 километров", - уточнили в МО.
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