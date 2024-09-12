https://ria.ru/20240912/alaudinov-1972328166.html

Алаудинов заявил об активной сдаче в плен новобранцев ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил об активной сдаче в плен новобранцев ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024

Алаудинов заявил об активной сдаче в плен новобранцев ВСУ в Курской области

Мобилизованные для нападения на Курскую область военнослужащие ВСУ активно сдаются в плен, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:32

2024-09-12T16:32

2024-09-12T16:44

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

апты алаудинов

вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛ, 12 сен - РИА Новости. Мобилизованные для нападения на Курскую область военнослужащие ВСУ активно сдаются в плен, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Я для себя уже такое понимание имею, что все-таки, что ни говори, противник сдается откровенно много, чаще, чем это было в начале СВО, скажем, в прошлом году, потому что большая часть тех сил, которые зашли, скажем, на ту же Курскую область - они состоят из мобилизованных в этом же году, в мае-апреле. Подготовки уже духовной, моральной, которая была у предыдущих подразделений, ее у них нет", - заявил Алаудинов.Собеседник агентства уточнил, что военнослужащие ВСУ при прямом контакте с силами ВС РФ предпочитают использовать возможность остаться в живых и сдаться в плен."Я считаю, что все равно морально-психологическая составляющая в украинских формированиях на очень низком уровне и при малейшей возможности, если они имеют хотя бы мало-мальский шанс на то, что они могут остаться в живых, они пытаются сдаться в плен", - пояснил генерал-майор.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240912/svo-1972328658.html

https://ria.ru/20240911/alaudinov-1971973168.html

https://ria.ru/20240911/kapitulyatsiya-1972173520.html

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курская область, вооруженные силы украины, россия, апты алаудинов, вооруженные силы рф