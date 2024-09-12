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Россия уверена, что проект АЭС "Аккую" в Турции реализуют в намеченный срок - РИА Новости, 12.09.2024
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06:21 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/akkuyu-1972206864.html
Россия уверена, что проект АЭС "Аккую" в Турции реализуют в намеченный срок
Россия уверена, что проект АЭС "Аккую" в Турции реализуют в намеченный срок - РИА Новости, 12.09.2024
Россия уверена, что проект АЭС "Аккую" в Турции реализуют в намеченный срок
Россия уверена, что проект строительства АЭС "Аккую" в Турции будет реализован в согласованные сроки, несмотря на препятствия со стороны западных компаний,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T06:21
2024-09-12T06:21
александр грушко
павел завальный
аэс "аккую"
siemens
госдума рф
турция
россия
анкара (провинция)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия уверена, что проект строительства АЭС "Аккую" в Турции будет реализован в согласованные сроки, несмотря на препятствия со стороны западных компаний, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Проект АЭС "Аккую" - один из самых значимых в палитре российского-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере. Нет никаких сомнений в том, что он будет реализован в согласованные сроки, какие бы препятствия западные радетели "глобальной энергетической безопасности" ни пытались ему создавать", - сказал Грушко.Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что решение немецкой компании Siemens не поставлять заказанное Турцией оборудование для АЭС "Аккую" вызвало задержку в строительстве станции, Анкара примет меры в отношении компании.В июне председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный заявлял, что санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", заказанное у фирмы Siemens оборудование не поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год.
https://ria.ru/20240718/rosatom-1960551036.html
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александр грушко, павел завальный, аэс "аккую", siemens, госдума рф, турция, россия, анкара (провинция)
Александр Грушко, Павел Завальный, АЭС "Аккую", Siemens, Госдума РФ, Турция, Россия, Анкара (провинция)
Россия уверена, что проект АЭС "Аккую" в Турции реализуют в намеченный срок

МИД: РФ уверена, что проект АЭС "Аккую" в Турции реализуют в согласованные сроки

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия уверена, что проект строительства АЭС "Аккую" в Турции будет реализован в согласованные сроки, несмотря на препятствия со стороны западных компаний, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Проект АЭС "Аккую" - один из самых значимых в палитре российского-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере. Нет никаких сомнений в том, что он будет реализован в согласованные сроки, какие бы препятствия западные радетели "глобальной энергетической безопасности" ни пытались ему создавать", - сказал Грушко.
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Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что решение немецкой компании Siemens не поставлять заказанное Турцией оборудование для АЭС "Аккую" вызвало задержку в строительстве станции, Анкара примет меры в отношении компании.
В июне председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный заявлял, что санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", заказанное у фирмы Siemens оборудование не поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год.
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Александр ГрушкоПавел ЗавальныйАЭС "Аккую"SiemensГосдума РФТурцияРоссияАнкара (провинция)
 
 
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