https://ria.ru/20240912/akkuyu-1972206864.html

Россия уверена, что проект АЭС "Аккую" в Турции реализуют в намеченный срок

Россия уверена, что проект АЭС "Аккую" в Турции реализуют в намеченный срок - РИА Новости, 12.09.2024

Россия уверена, что проект АЭС "Аккую" в Турции реализуют в намеченный срок

Россия уверена, что проект строительства АЭС "Аккую" в Турции будет реализован в согласованные сроки, несмотря на препятствия со стороны западных компаний,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T06:21

2024-09-12T06:21

2024-09-12T06:21

александр грушко

павел завальный

аэс "аккую"

siemens

госдума рф

турция

россия

анкара (провинция)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия уверена, что проект строительства АЭС "Аккую" в Турции будет реализован в согласованные сроки, несмотря на препятствия со стороны западных компаний, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Проект АЭС "Аккую" - один из самых значимых в палитре российского-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере. Нет никаких сомнений в том, что он будет реализован в согласованные сроки, какие бы препятствия западные радетели "глобальной энергетической безопасности" ни пытались ему создавать", - сказал Грушко.Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что решение немецкой компании Siemens не поставлять заказанное Турцией оборудование для АЭС "Аккую" вызвало задержку в строительстве станции, Анкара примет меры в отношении компании.В июне председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный заявлял, что санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", заказанное у фирмы Siemens оборудование не поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год.

https://ria.ru/20240718/rosatom-1960551036.html

https://ria.ru/20240718/lihachev-1960529478.html

турция

россия

анкара (провинция)

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александр грушко, павел завальный, аэс "аккую", siemens, госдума рф, турция, россия, анкара (провинция)