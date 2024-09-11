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Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зубы мудрости - РИА Новости, 11.09.2024
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03:26 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/zub_mudrosti-1971964670.html
Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зубы мудрости
Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зубы мудрости - РИА Новости, 11.09.2024
Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зубы мудрости
Зубы мудрости врачи-стоматологи удаляют по показаниям, в случае, если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд и беспокоят человека возникающими болевыми... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T03:26
2024-09-11T03:26
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зубы мудрости врачи-стоматологи удаляют по показаниям, в случае, если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд и беспокоят человека возникающими болевыми симптомами, рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина. "Зубы мудрости мы удаляем по показаниям, если они мешают, стесняют соседние зубы и оказывают давление на соседние зубы, искривляют зубной ряд. Также если они поражены кариесом или вызывают болевую реакцию у человека. Также причиной удалить зуб мудрости является неправильное прорезывание, то есть если расположение идет не ровно в зубном ряду, а в щеку, в небо, в десну, и здесь все зависит от особенностей аномалии", - рассказала Назилина. При этом, если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду и не беспокоят, то стоматологи их не трогают. Эксперт добавила, что зубы мудрости прорезываются не у всех людей. "Фактически зачатки есть у всех, но это не значит, что зубы мудрости обязательно вырастут", - сказала Назилина.
https://ria.ru/20240906/stomatolog-1970946870.html
https://ria.ru/20240506/nauka-1943655365.html
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общество
Общество
Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зубы мудрости

Стоматолог Назилина: зубы мудрости удаляют по ряду показаний

© iStock.com / YURIMAДевушка на приеме у зубного врача
Девушка на приеме у зубного врача - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© iStock.com / YURIMA
Девушка на приеме у зубного врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зубы мудрости врачи-стоматологи удаляют по показаниям, в случае, если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд и беспокоят человека возникающими болевыми симптомами, рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.
"Зубы мудрости мы удаляем по показаниям, если они мешают, стесняют соседние зубы и оказывают давление на соседние зубы, искривляют зубной ряд. Также если они поражены кариесом или вызывают болевую реакцию у человека. Также причиной удалить зуб мудрости является неправильное прорезывание, то есть если расположение идет не ровно в зубном ряду, а в щеку, в небо, в десну, и здесь все зависит от особенностей аномалии", - рассказала Назилина.
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При этом, если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду и не беспокоят, то стоматологи их не трогают.
Эксперт добавила, что зубы мудрости прорезываются не у всех людей.
"Фактически зачатки есть у всех, но это не значит, что зубы мудрости обязательно вырастут", - сказала Назилина.
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