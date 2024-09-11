https://ria.ru/20240911/zub_mudrosti-1971964670.html

Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зубы мудрости

Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зубы мудрости - РИА Новости, 11.09.2024

Стоматолог рассказала, когда нужно удалять зубы мудрости

Зубы мудрости врачи-стоматологи удаляют по показаниям, в случае, если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд и беспокоят человека возникающими болевыми... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T03:26

2024-09-11T03:26

2024-09-11T03:26

общество

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зубы мудрости врачи-стоматологи удаляют по показаниям, в случае, если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд и беспокоят человека возникающими болевыми симптомами, рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина. "Зубы мудрости мы удаляем по показаниям, если они мешают, стесняют соседние зубы и оказывают давление на соседние зубы, искривляют зубной ряд. Также если они поражены кариесом или вызывают болевую реакцию у человека. Также причиной удалить зуб мудрости является неправильное прорезывание, то есть если расположение идет не ровно в зубном ряду, а в щеку, в небо, в десну, и здесь все зависит от особенностей аномалии", - рассказала Назилина. При этом, если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду и не беспокоят, то стоматологи их не трогают. Эксперт добавила, что зубы мудрости прорезываются не у всех людей. "Фактически зачатки есть у всех, но это не значит, что зубы мудрости обязательно вырастут", - сказала Назилина.

https://ria.ru/20240906/stomatolog-1970946870.html

https://ria.ru/20240506/nauka-1943655365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество