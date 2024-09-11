Рейтинг@Mail.ru
Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/zhena-1972101118.html
Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан
Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан - РИА Новости, 11.09.2024
Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан
Жена мобилизованного украинского военного была готова идти на Майдан, сообщает издание Hromadske. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:58
2024-09-11T14:58
в мире
украина
вооруженные силы украины
киев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жена мобилизованного украинского военного была готова идти на Майдан, сообщает издание Hromadske."У нас не то что руки опустились, мы готовы были выходить на Майдан", — заявила жена украинского военного, рассказывая о том, что 10 апреля получила письмо от главкома ВСУ Сырского об отсутствии демобилизации и ограничений по сроку службы.По ее словам, ее мужа забрали в армию в 2022 году и с тех пор не сообщают о сроках его возможного возвращения.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972047396.html
https://ria.ru/20240911/ssha-1972017574.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_845ae71d18ea0ef1199b8cee2254d184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, политика
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Политика
Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан

Hromadske: жена мобилизованного солдата ВСУ была готова идти на Майдан

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жена мобилизованного украинского военного была готова идти на Майдан, сообщает издание Hromadske.
«
"У нас не то что руки опустились, мы готовы были выходить на Майдан", — заявила жена украинского военного, рассказывая о том, что 10 апреля получила письмо от главкома ВСУ Сырского об отсутствии демобилизации и ограничений по сроку службы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском
Вчера, 12:21
По ее словам, ее мужа забрали в армию в 2022 году и с тех пор не сообщают о сроках его возможного возвращения.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Это атака". На Западе забили тревогу из-за хода США против России
Вчера, 11:02
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала