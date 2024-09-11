https://ria.ru/20240911/zhena-1972101118.html

Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан

Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан - РИА Новости, 11.09.2024

Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан

Жена мобилизованного украинского военного была готова идти на Майдан, сообщает издание Hromadske. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:58

2024-09-11T14:58

2024-09-11T14:58

в мире

украина

вооруженные силы украины

киев

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жена мобилизованного украинского военного была готова идти на Майдан, сообщает издание Hromadske."У нас не то что руки опустились, мы готовы были выходить на Майдан", — заявила жена украинского военного, рассказывая о том, что 10 апреля получила письмо от главкома ВСУ Сырского об отсутствии демобилизации и ограничений по сроку службы.По ее словам, ее мужа забрали в армию в 2022 году и с тех пор не сообщают о сроках его возможного возвращения.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972047396.html

https://ria.ru/20240911/ssha-1972017574.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, политика