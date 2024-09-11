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Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан
Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан - РИА Новости, 11.09.2024
Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан
Жена мобилизованного украинского военного была готова идти на Майдан, сообщает издание Hromadske. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:58
2024-09-11T14:58
2024-09-11T14:58
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жена мобилизованного украинского военного была готова идти на Майдан, сообщает издание Hromadske."У нас не то что руки опустились, мы готовы были выходить на Майдан", — заявила жена украинского военного, рассказывая о том, что 10 апреля получила письмо от главкома ВСУ Сырского об отсутствии демобилизации и ограничений по сроку службы.По ее словам, ее мужа забрали в армию в 2022 году и с тех пор не сообщают о сроках его возможного возвращения.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Политика
Жена мобилизованного украинца сообщила о готовности идти на Майдан
Hromadske: жена мобилизованного солдата ВСУ была готова идти на Майдан