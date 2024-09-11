https://ria.ru/20240911/zerno-1972134801.html

Первый миллион тонн зерна собрали в Красноярском крае

Первый миллион тонн зерна собрали в Красноярском крае - РИА Новости, 11.09.2024

Первый миллион тонн зерна собрали в Красноярском крае

Земледельцы Красноярского края собрали первый миллион тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство сельского хозяйства... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:05

2024-09-11T17:05

2024-09-11T17:05

красноярский край

анатолий серышев

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КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. Земледельцы Красноярского края собрали первый миллион тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство сельского хозяйства Красноярского края. "Аграрии региона намолотили миллион тонн зерна с более 360 тыс. га, что составляет почти 43% плана. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых – 28,1 центнера с гектара. Уборочная в крае проходит при обильных осадках, что осложняет полевые работы и влияет на качество урожая", – говорится в сообщении. "В непростых погодных условиях собрали первый миллион тонн зерна. Уже почти две недели в крае идут затяжные дожди. Такой аномально сырой погоды в конце лета и начале осени в регионе не было давно. В августе в большинстве земледельческих районов выпало осадков в два раза больше месячной нормы. За первую декаду сентября – в полтора раза больше декадной нормы. В девяти районах зафиксировано переувлажнение почвы. Будем ориентироваться на данные Гидрометцентра и информацию с мест для принятия оперативных решений. Синоптики обещают нам "погодные окна" во второй и третьей декадах сентября. Аграрии по максимуму используют эти возможности", – сказал министр сельского хозяйства региона Илья Васильев в докладе полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву. Отмечается, что земледельцы убрали больше площадей от плана, чем годом ранее, за счёт более раннего выхода на уборочную в этом сезоне. "Урожайность скромнее, но всё же достойная: 28,1 центнера с гектара против 30,2 центнера с гектара в минувшем году", – уточняется в релизе. Министр подчеркнул, что для успешного проведения уборочной сельхозпроизводители обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. Также селяне молотят рапс. Собрано почти 27 тысяч тонн семян с 16,7 тысячи гектаров, или с 5,5% площадей от плана. "В девяти районах края сельхозпроизводители убирают "второй хлеб" и овощи. С 11% площадей от плана накопано около 11 тысяч тонн картофеля, урожайность – почти 180 центнеров с гектара. С 6,7% от планируемых площадей собрано 2 тысячи тонн овощей, их средняя урожайность – 256,6 центнера с гектара. Темпы уборки картофеля и овощей – на уровне прошлого года, урожайность же выше на 21% и 41% соответственно", – уточняется в сообщении. Также аграрии продолжают запасать корма, готовят под будущий урожай зябь и сеют озимые культуры. План по севу озимых выполнен на 77,5% – занято почти 7 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20240621/biznes-1954522724.html

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красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, анатолий серышев