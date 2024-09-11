Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что не имеет подтверждений передачи Ираном ракет России - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972174442.html
Зеленский признал, что не имеет подтверждений передачи Ираном ракет России
Зеленский признал, что не имеет подтверждений передачи Ираном ракет России - РИА Новости, 11.09.2024
Зеленский признал, что не имеет подтверждений передачи Ираном ракет России
Владимир Зеленский признал, что у него нет подтверждений передачи России Ираном баллистических ракет и их применения. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:37
2024-09-11T20:37
в мире
россия
иран
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что у него нет подтверждений передачи России Ираном баллистических ракет и их применения. "Еще раз - не могу пока что подтвердить применение этих ракет. Я могу подтвердить только, когда у нас есть доказательства", - ответил Зеленский на вопрос, подтверждает ли он передачу Ираном баллистических ракет России на брифинге, который транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
https://ria.ru/20240907/iran-1971210725.html
россия
иран
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2a2ee7da6afbb4bf7d49a93f49032eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, Иран, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Зеленский признал, что не имеет подтверждений передачи Ираном ракет России

Зеленский признал, что не имеет доказательств передачи Ираном ракет России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что у него нет подтверждений передачи России Ираном баллистических ракет и их применения.
"Еще раз - не могу пока что подтвердить применение этих ракет. Я могу подтвердить только, когда у нас есть доказательства", - ответил Зеленский на вопрос, подтверждает ли он передачу Ираном баллистических ракет России на брифинге, который транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
9 сентября, 12:37
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Иран опроверг сообщения о якобы передаче баллистических ракет России
7 сентября, 04:40
 
В миреРоссияИранУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала