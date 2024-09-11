https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972174442.html

Зеленский признал, что не имеет подтверждений передачи Ираном ракет России

Зеленский признал, что не имеет подтверждений передачи Ираном ракет России - РИА Новости, 11.09.2024

Зеленский признал, что не имеет подтверждений передачи Ираном ракет России

Владимир Зеленский признал, что у него нет подтверждений передачи России Ираном баллистических ракет и их применения. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:37

2024-09-11T20:37

2024-09-11T20:37

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что у него нет подтверждений передачи России Ираном баллистических ракет и их применения. "Еще раз - не могу пока что подтвердить применение этих ракет. Я могу подтвердить только, когда у нас есть доказательства", - ответил Зеленский на вопрос, подтверждает ли он передачу Ираном баллистических ракет России на брифинге, который транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

https://ria.ru/20240907/iran-1971210725.html

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в мире, россия, иран, украина, владимир зеленский, дмитрий песков