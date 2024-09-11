https://ria.ru/20240911/zayavka-1972116879.html

Нижегородцы могут подать семейную заявку на проект "Вам решать!"

Нижегородцы могут подать семейную заявку на проект "Вам решать!" - РИА Новости, 11.09.2024

Нижегородцы могут подать семейную заявку на проект "Вам решать!"

Жители Нижегородской области могут подать семейную заявку на участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:07

2024-09-11T16:07

2024-09-11T16:07

нижегородская область

глеб никитин

год семьи

благоустройство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Жители Нижегородской области могут подать семейную заявку на участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!", сообщает пресс-служба правительства региона. Прием заявок на участие в губернаторском проекте "Вам решать!" на 2025 год стартовал на сайте golosza.ru 11 сентября. Подать заявку можно до 15 октября 2024 года. "В Год семьи в проекте появилось направление "Семейная заявка", которое будет особо поощряться. Семейная заявка – это инициативный проект, выдвинутый гражданами в количестве не менее 10 человек, являющихся между собой родственниками. В рамках проекта "Вам решать!" семья может выступит с инициативой ремонта и благоустройства дорог местного значения, тротуаров, объектов водоснабжения, общественных пространств, спортивных объектов, детских площадок, дворовых территорий, объектов ЖКХ, уличного освещения и многого другого", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявка, выдвинутая семьей, при проведении конкурсного отбора автоматически будет получать дополнительно 50 баллов, что повышает ее шансы на итоговый успех и поддержку за счет средств областного бюджета. "2024 год по инициативе президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи. Именно в этом направлении развивается и наш региональный проект "Вам решать!". У нас в регионе много инициативных, дружных, творческих семей. Считаем правильным дать таким семьям еще одну возможность проявить себя, чтобы сделать лучше места, где они живут, учатся и работают", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Кроме того, в этом году в проекте "Вам решать!" появится еще ряд нововведений. На обновленной цифровой платформе каждый участник сможет создать личный кабинет через сервис "Госуслуги" и заполнить необходимые данные для подачи заявки онлайн, отслеживать её статус, а также взаимодействовать с проверяющими органами в едином цифровом поле. Появилась возможность сбора "обратной связи" о качестве реализованных объектов, подробный архив объектов прошлых лет и многое другое. Всего на реализацию инициатив в 2025 году из бюджета Нижегородской области будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Что именно появится в рамках программы благоустройства: детский городок, спортплощадка, прогулочная зона у дома, сквер, объект водоснабжения или новая дорога, - решают сами жители.

https://ria.ru/20240906/molodezh-1971137146.html

https://ria.ru/20240829/politika-1969314557.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин, год семьи, благоустройство