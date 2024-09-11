Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 460 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колесниковка, Вишневое Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, три автомобиля, две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30.
"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.