https://ria.ru/20240911/zapad-1972104962.html

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 11.09.2024

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:13

2024-09-11T15:13

2024-09-11T15:13

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колесниковка, Вишневое Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, три автомобиля, две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30. "Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240911/ssha-1972080172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, великобритания, вооруженные силы украины, безопасность