https://ria.ru/20240911/zakharova-1972126334.html
Захарова прокомментировала идею "двойного противодействия" России и КНР
Захарова прокомментировала идею "двойного противодействия" России и КНР - РИА Новости, 11.09.2024
Захарова прокомментировала идею "двойного противодействия" России и КНР
Идея "двойного противодействия" России и КНР является защищающейся позицией, но, если против Москвы и Пекина реализуется агрессивная политика со стороны США, то РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:47
2024-09-11T16:47
2024-09-11T16:47
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Идея "двойного противодействия" России и КНР является защищающейся позицией, но, если против Москвы и Пекина реализуется агрессивная политика со стороны США, то две страны могут объединить свои усилия, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В апреле российские и китайские дипломаты заявляли о политике "двойного противодействия" в ответ на политику стран Запада "двойного сдерживания" Москвы и Пекина, как ее называл ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Двойное противодействие - исключительно защищающаяся позиция. Это не инициативное нацеливание против других. Но, коль скоро против нас из одного центра реализуется агрессивная политика нападения, почему нам не объединить свои потенциалы и не защитить себя, не дать соответствующий отпор?" - сказала Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что отношения Москвы и Пекина развиваются не в вакууме, но наполняются новым содержанием в условиях трансформации геополитического пространства. "Мы заинтересованы и дальше уплотнять двусторонние связи по всем направлениям в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", - заключила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20240904/zakharova-1970486096.html
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москва, пекин, россия, мария захарова, сергей лавров
Москва, Пекин, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров
Захарова прокомментировала идею "двойного противодействия" России и КНР
Захарова назвала идею "двойного противодействия" РФ и КНР защищающейся позицией
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Идея "двойного противодействия" России и КНР является защищающейся позицией, но, если против Москвы и Пекина реализуется агрессивная политика со стороны США, то две страны могут объединить свои усилия, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В апреле российские и китайские дипломаты заявляли о политике "двойного противодействия" в ответ на политику стран Запада "двойного сдерживания" Москвы и Пекина, как ее называл ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров
.
"Двойное противодействие - исключительно защищающаяся позиция. Это не инициативное нацеливание против других. Но, коль скоро против нас из одного центра реализуется агрессивная политика нападения, почему нам не объединить свои потенциалы и не защитить себя, не дать соответствующий отпор?" - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она подчеркнула, что отношения Москвы и Пекина развиваются не в вакууме, но наполняются новым содержанием в условиях трансформации геополитического пространства.
"Мы заинтересованы и дальше уплотнять двусторонние связи по всем направлениям в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", - заключила представитель МИД РФ.