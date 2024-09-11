https://ria.ru/20240911/zakharova-1972105267.html

За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД

За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД - РИА Новости, 11.09.2024

За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД

За всеми украинскими терактами, осуществляемыми на территории России, стоят США и Великобритания, в целом сообщество НАТО, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:15

2024-09-11T15:15

2024-09-11T15:15

в мире

сша

россия

великобритания

мария захарова

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За всеми украинскими терактами, осуществляемыми на территории России, стоят США и Великобритания, в целом сообщество НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению не могу - скажу "сообщество", - заявила она на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

сша

россия

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, великобритания, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)