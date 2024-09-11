https://ria.ru/20240911/zakharova-1972105267.html
За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД
За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД - РИА Новости, 11.09.2024
За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД
За всеми украинскими терактами, осуществляемыми на территории России, стоят США и Великобритания, в целом сообщество НАТО, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:15
2024-09-11T15:15
2024-09-11T15:15
в мире
сша
россия
великобритания
мария захарова
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За всеми украинскими терактами, осуществляемыми на территории России, стоят США и Великобритания, в целом сообщество НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению не могу - скажу "сообщество", - заявила она на брифинге для СМИ.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, великобритания, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Великобритания, Мария Захарова, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД
Захарова: за всеми терактами в России стоят США и Британия, натовское сообщество