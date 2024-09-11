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За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД - РИА Новости, 11.09.2024
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15:15 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/zakharova-1972105267.html
За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД
За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД - РИА Новости, 11.09.2024
За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД
За всеми украинскими терактами, осуществляемыми на территории России, стоят США и Великобритания, в целом сообщество НАТО, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:15
2024-09-11T15:15
в мире
сша
россия
великобритания
мария захарова
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За всеми украинскими терактами, осуществляемыми на территории России, стоят США и Великобритания, в целом сообщество НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению не могу - скажу "сообщество", - заявила она на брифинге для СМИ.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
сша
россия
великобритания
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в мире, сша, россия, великобритания, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Великобритания, Мария Захарова, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
За всеми терактами ВСУ в России стоит натовское сообщество, заявил МИД

Захарова: за всеми терактами в России стоят США и Британия, натовское сообщество

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За всеми украинскими терактами, осуществляемыми на территории России, стоят США и Великобритания, в целом сообщество НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению не могу - скажу "сообщество", - заявила она на брифинге для СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
 
В миреСШАРоссияВеликобританияМария ЗахароваНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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