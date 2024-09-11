https://ria.ru/20240911/zaderzhanie-1972187493.html
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих - РИА Новости, 11.09.2024
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих
Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии напал на прохожих в Донецке, один человек скончался, еще трое пострадали, сообщила представитель РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:03
2024-09-11T23:03
2024-09-11T23:03
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии напал на прохожих в Донецке, один человек скончался, еще трое пострадали, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, несколько часов назад в отдел полиции по обслуживанию Киевского района столицы ДНР поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из многоквартирных домов. "Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники увидели мужчину, который находился в неадекватном состоянии и бросался с ножом на окружающих", - написала Волк в своем Telegam-канале. Мужчина оказал сопротивление при задержании, в связи с чем полицейские произвели несколько выстрелов (предупредительный и в направлении нападавшего), уточнила представитель МВД. Злоумышленник госпитализирован с ранением в ногу. "По предварительным данным, в результате его нападения один человек скончался от ножевых ранений, трое пострадали", - сообщила Волк. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте преступления.
https://ria.ru/20240629/muzhchina-1956333216.html
https://ria.ru/20240501/ranenie-1943321757.html
донецк
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецк, россия, донецкая народная республика, ирина волк
Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Ирина Волк
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих, один человек погиб