Рейтинг@Mail.ru
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/zaderzhanie-1972187493.html
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих - РИА Новости, 11.09.2024
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих
Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии напал на прохожих в Донецке, один человек скончался, еще трое пострадали, сообщила представитель РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:03
2024-09-11T23:03
донецк
россия
донецкая народная республика
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии напал на прохожих в Донецке, один человек скончался, еще трое пострадали, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, несколько часов назад в отдел полиции по обслуживанию Киевского района столицы ДНР поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из многоквартирных домов. "Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники увидели мужчину, который находился в неадекватном состоянии и бросался с ножом на окружающих", - написала Волк в своем Telegam-канале. Мужчина оказал сопротивление при задержании, в связи с чем полицейские произвели несколько выстрелов (предупредительный и в направлении нападавшего), уточнила представитель МВД. Злоумышленник госпитализирован с ранением в ногу. "По предварительным данным, в результате его нападения один человек скончался от ножевых ранений, трое пострадали", - сообщила Волк. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте преступления.
https://ria.ru/20240629/muzhchina-1956333216.html
https://ria.ru/20240501/ranenie-1943321757.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, россия, донецкая народная республика, ирина волк
Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Ирина Волк
В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих

В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих, один человек погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии напал на прохожих в Донецке, один человек скончался, еще трое пострадали, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, несколько часов назад в отдел полиции по обслуживанию Киевского района столицы ДНР поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из многоквартирных домов.
Мужчина избивает пожилую женщину в районе Воронцовского рынка по проспекту Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Севастополе неадекватный голый мужчина избил двух пожилых женщин
29 июня, 16:00
«
"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники увидели мужчину, который находился в неадекватном состоянии и бросался с ножом на окружающих", - написала Волк в своем Telegam-канале.
Мужчина оказал сопротивление при задержании, в связи с чем полицейские произвели несколько выстрелов (предупредительный и в направлении нападавшего), уточнила представитель МВД. Злоумышленник госпитализирован с ранением в ногу.
"По предварительным данным, в результате его нападения один человек скончался от ножевых ранений, трое пострадали", - сообщила Волк.
Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте преступления.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Жителя Уфы задержали по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом
1 мая, 15:27
 
ДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала