https://ria.ru/20240911/zaderzhanie-1972187493.html

В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих

В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих - РИА Новости, 11.09.2024

В Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих

Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии напал на прохожих в Донецке, один человек скончался, еще трое пострадали, сообщила представитель РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:03

2024-09-11T23:03

2024-09-11T23:03

донецк

россия

донецкая народная республика

ирина волк

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии напал на прохожих в Донецке, один человек скончался, еще трое пострадали, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, несколько часов назад в отдел полиции по обслуживанию Киевского района столицы ДНР поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из многоквартирных домов. "Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники увидели мужчину, который находился в неадекватном состоянии и бросался с ножом на окружающих", - написала Волк в своем Telegam-канале. Мужчина оказал сопротивление при задержании, в связи с чем полицейские произвели несколько выстрелов (предупредительный и в направлении нападавшего), уточнила представитель МВД. Злоумышленник госпитализирован с ранением в ногу. "По предварительным данным, в результате его нападения один человек скончался от ножевых ранений, трое пострадали", - сообщила Волк. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте преступления.

https://ria.ru/20240629/muzhchina-1956333216.html

https://ria.ru/20240501/ranenie-1943321757.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, россия, донецкая народная республика, ирина волк