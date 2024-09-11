https://ria.ru/20240911/yavka-1972046551.html
Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года
Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года - РИА Новости, 11.09.2024
Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года
Общая явка на выборы в Единый день голосования 2024 составила более 47%, это рекордный показатель с 2013 года, сообщила председатель Центризбиркома России Элла... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:15
2024-09-11T12:15
2024-09-11T13:06
политика
выборы в россии — 2024
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971572757_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_86cc5bd0f4d4621ad2cd9381c1b4e16e.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на выборы в Единый день голосования 2024 составила более 47%, это рекордный показатель с 2013 года, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова."Общая явка (на выборы в ЕДГ-2024 - ред.) составила 47,1% от числа граждан, которые обладают активным избирательным правом на этих выборах… Это рекордный показатель с тех времен, когда был законом введен Единый день голосования… рекорд, начиная с 2013 года", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.Она добавила, что выборы прошли очень спокойно, с высокой степенью корректности, несмотря на неблагоприятную международную обстановку."Кампания, конечно, прошла, с одной стороны, в самой неблагоприятной обстановке, связанной с международными обстоятельствами… С другой стороны, видимо, это так мобилизовало всех нас, что выборы прошли беспрецедентно спокойно, очень концентрированно, с высокой степенью корректности", - сказала Памфилова.Кроме того, глава ЦИК отметила высокую степень гражданской, политической зрелости и понимание верных приоритетов российского народа в ходе ЕДГ-2024.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
https://ria.ru/20240909/vybory-1971576094.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971572757_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3eb668327c6806d02ee5f3ae15936a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, выборы в россии — 2024, элла памфилова
Политика, Выборы в России — 2024, Элла Памфилова
Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года
Общая явка на выборах стала рекордной с 2013 года, составив 47 процентов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на выборы в Единый день голосования 2024 составила более 47%, это рекордный показатель с 2013 года, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Общая явка (на выборы в ЕДГ-2024 - ред.) составила 47,1% от числа граждан, которые обладают активным избирательным правом на этих выборах… Это рекордный показатель с тех времен, когда был законом введен Единый день голосования… рекорд, начиная с 2013 года", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.
Она добавила, что выборы прошли очень спокойно, с высокой степенью корректности, несмотря на неблагоприятную международную обстановку.
"Кампания, конечно, прошла, с одной стороны, в самой неблагоприятной обстановке, связанной с международными обстоятельствами… С другой стороны, видимо, это так мобилизовало всех нас, что выборы прошли беспрецедентно спокойно, очень концентрированно, с высокой степенью корректности", - сказала Памфилова.
Кроме того, глава ЦИК отметила высокую степень гражданской, политической зрелости и понимание верных приоритетов российского народа в ходе ЕДГ-2024.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана
и городского округа Анадырь
, состоялись довыборы депутатов Госдумы
, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.