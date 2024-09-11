https://ria.ru/20240911/yavka-1972046551.html

Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года

Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года - РИА Новости, 11.09.2024

Общая явка на выборах в единый день голосования стала рекордной с 2013 года

Общая явка на выборы в Единый день голосования 2024 составила более 47%, это рекордный показатель с 2013 года, сообщила председатель Центризбиркома России Элла... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:15

2024-09-11T12:15

2024-09-11T13:06

политика

выборы в россии — 2024

элла памфилова

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая явка на выборы в Единый день голосования 2024 составила более 47%, это рекордный показатель с 2013 года, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова."Общая явка (на выборы в ЕДГ-2024 - ред.) составила 47,1% от числа граждан, которые обладают активным избирательным правом на этих выборах… Это рекордный показатель с тех времен, когда был законом введен Единый день голосования… рекорд, начиная с 2013 года", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.Она добавила, что выборы прошли очень спокойно, с высокой степенью корректности, несмотря на неблагоприятную международную обстановку."Кампания, конечно, прошла, с одной стороны, в самой неблагоприятной обстановке, связанной с международными обстоятельствами… С другой стороны, видимо, это так мобилизовало всех нас, что выборы прошли беспрецедентно спокойно, очень концентрированно, с высокой степенью корректности", - сказала Памфилова.Кроме того, глава ЦИК отметила высокую степень гражданской, политической зрелости и понимание верных приоритетов российского народа в ходе ЕДГ-2024.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, выборы в россии — 2024, элла памфилова