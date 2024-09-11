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Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2024
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16:31 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/yaponiya-1972122553.html
Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД
Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2024
Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД
Россия и Китай дадут ответ, причем далеко не политический, в случае размещения американских ракетных комплексов средней дальности Typhon в Японии, заявила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:31
2024-09-11T16:31
россия
китай
япония
мария захарова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия и Китай дадут ответ, причем далеко не политический, в случае размещения американских ракетных комплексов средней дальности Typhon в Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее газета Japan Times сообщила об интересе США к размещению в Японии комплексов Typhon. "Понятно, что на появление дополнительных и весьма существенных ракетных угроз и Россия, и Китай будут реагировать, причем далеко не в политической плоскости, что тоже неоднократно подтверждалось двумя странами", - сказала она на брифинге для СМИ. Захарова выразила уверенность в том, что Китай не допустит ослабления национальной безопасности и обороноспособности вследствие американских действий такого характера.
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россия, китай, япония, мария захарова
Россия, Китай, Япония, Мария Захарова
Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД

Захарова: Россия и Китай ответят на размещение комплексов Typhon в Японии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия и Китай дадут ответ, причем далеко не политический, в случае размещения американских ракетных комплексов средней дальности Typhon в Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее газета Japan Times сообщила об интересе США к размещению в Японии комплексов Typhon.
"Понятно, что на появление дополнительных и весьма существенных ракетных угроз и Россия, и Китай будут реагировать, причем далеко не в политической плоскости, что тоже неоднократно подтверждалось двумя странами", - сказала она на брифинге для СМИ.
Захарова выразила уверенность в том, что Китай не допустит ослабления национальной безопасности и обороноспособности вследствие американских действий такого характера.
Корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая в северной части Японского моря, где пройдут учения Восток-2022 совместно с ВМФ России. Архивный скриншот видео. - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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РоссияКитайЯпонияМария Захарова
 
 
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