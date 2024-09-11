https://ria.ru/20240911/yaponiya-1972122553.html

Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД

Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2024

Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД

Россия и Китай дадут ответ, причем далеко не политический, в случае размещения американских ракетных комплексов средней дальности Typhon в Японии, заявила... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:31

2024-09-11T16:31

2024-09-11T16:31

россия

китай

япония

мария захарова

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия и Китай дадут ответ, причем далеко не политический, в случае размещения американских ракетных комплексов средней дальности Typhon в Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее газета Japan Times сообщила об интересе США к размещению в Японии комплексов Typhon. "Понятно, что на появление дополнительных и весьма существенных ракетных угроз и Россия, и Китай будут реагировать, причем далеко не в политической плоскости, что тоже неоднократно подтверждалось двумя странами", - сказала она на брифинге для СМИ. Захарова выразила уверенность в том, что Китай не допустит ослабления национальной безопасности и обороноспособности вследствие американских действий такого характера.

https://radiosputnik.ru/20240910/ucheniya-1971810221.html

россия

китай

япония

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россия, китай, япония, мария захарова