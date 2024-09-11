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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 11.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы снова прогремели в среду в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T22:03

2024-09-11T22:03

2024-09-11T22:03

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Взрывы снова прогремели в среду в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду "Общественное" сообщало о взрывах в Херсоне. "В Херсоне звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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