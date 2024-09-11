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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Херсоне - РИА Новости, 11.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Херсоне
Взрывы снова прогремели в среду в Сумах на севере Украины и подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:38
2024-09-11T18:38
2024-09-11T18:38
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в среду в Сумах на севере Украины и подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду "Общественное" сообщало о взрывах в Сумах и Херсоне. "В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил о взрывах в Херсоне. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога, при этом на подконтрольной ВСУ части Херсонской области она не объявлена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Херсоне
"Общественное": в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы