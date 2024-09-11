https://ria.ru/20240911/vsu-1972158429.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 11.09.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска в четвертый раз с начала суток сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:40

2024-09-11T18:40

2024-09-11T18:41

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска в четвертый раз с начала суток сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 00.10, 14.50 и 16.25 мск сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в публикации ведомства. Кроме того, украинские войска с 17.45 по 18.00 выпустили по этому же району пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240911/dnr-1972044891.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия