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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 11.09.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в четвертый раз с начала суток сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:40
2024-09-11T18:40
2024-09-11T18:41
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска в четвертый раз с начала суток сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 00.10, 14.50 и 16.25 мск сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в публикации ведомства. Кроме того, украинские войска с 17.45 по 18.00 выпустили по этому же району пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240911/dnr-1972044891.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку