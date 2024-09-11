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ВСУ атаковали Горловку с беспилотника
ВСУ атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 11.09.2024
ВСУ атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:48
2024-09-11T15:48
2024-09-11T15:48
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.50 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Мэр города Иван Приходько также сообщил, что над площадью Ленина в центре Горловки замечен FPV-дрон ВСУ. Кроме того, ВСУ с 13.45 по 14.15 выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки с БПЛА