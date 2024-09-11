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В этом году никто из депутатов не ездил "на острова", заявил Володин - РИА Новости, 11.09.2024
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21:18 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/volodin-1972179145.html
В этом году никто из депутатов не ездил "на острова", заявил Володин
В этом году никто из депутатов не ездил "на острова", заявил Володин - РИА Новости, 11.09.2024
В этом году никто из депутатов не ездил "на острова", заявил Володин
В этом году в летний период никто из депутатов не ездил "на острова", все понимают, что идёт спецоперация, работали в регионах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:18
2024-09-11T21:18
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В этом году в летний период никто из депутатов не ездил "на острова", все понимают, что идёт спецоперация, работали в регионах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Что касается отпусков, их длительности, не нужны они такие депутатам. Однозначно могу сказать, тот, кто собирается избираться, работает в регионе, несмотря на то, что отпуск. Вы знаете, что принят закон, в соответствии с которым выезд за границу теперь согласовывается. Всех интересует, кто куда ездил, а куда перестали ездить. В этом году в летний период никто не ездил на острова, как это было раньше", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что все депутаты понимают - идёт специальная военная операция. "Наши ребята, солдаты, офицеры воюют. Не время отпусков. Все должны чувствовать ответственность", - подчеркнул Володин.
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вячеслав володин, госдума рф, россия, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Общество
В этом году никто из депутатов не ездил "на острова", заявил Володин

Володин: в этом году депутаты не ездили "на острова", все понимают, что идет СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В этом году в летний период никто из депутатов не ездил "на острова", все понимают, что идёт спецоперация, работали в регионах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Что касается отпусков, их длительности, не нужны они такие депутатам. Однозначно могу сказать, тот, кто собирается избираться, работает в регионе, несмотря на то, что отпуск. Вы знаете, что принят закон, в соответствии с которым выезд за границу теперь согласовывается. Всех интересует, кто куда ездил, а куда перестали ездить. В этом году в летний период никто не ездил на острова, как это было раньше", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что все депутаты понимают - идёт специальная военная операция.
"Наши ребята, солдаты, офицеры воюют. Не время отпусков. Все должны чувствовать ответственность", - подчеркнул Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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