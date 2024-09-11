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В этом году никто из депутатов не ездил "на острова", заявил Володин
В этом году никто из депутатов не ездил "на острова", заявил Володин - РИА Новости, 11.09.2024
В этом году никто из депутатов не ездил "на острова", заявил Володин
В этом году в летний период никто из депутатов не ездил "на острова", все понимают, что идёт спецоперация, работали в регионах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:18
2024-09-11T21:18
2024-09-11T21:18
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В этом году в летний период никто из депутатов не ездил "на острова", все понимают, что идёт спецоперация, работали в регионах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Что касается отпусков, их длительности, не нужны они такие депутатам. Однозначно могу сказать, тот, кто собирается избираться, работает в регионе, несмотря на то, что отпуск. Вы знаете, что принят закон, в соответствии с которым выезд за границу теперь согласовывается. Всех интересует, кто куда ездил, а куда перестали ездить. В этом году в летний период никто не ездил на острова, как это было раньше", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что все депутаты понимают - идёт специальная военная операция. "Наши ребята, солдаты, офицеры воюют. Не время отпусков. Все должны чувствовать ответственность", - подчеркнул Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, россия, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Общество
В этом году никто из депутатов не ездил "на острова", заявил Володин
Володин: в этом году депутаты не ездили "на острова", все понимают, что идет СВО