https://ria.ru/20240911/volkswagen-1972157969.html

Премьер Нижней Саксонии призвал Volkswagen и профсоюзы к переговорам

Премьер Нижней Саксонии призвал Volkswagen и профсоюзы к переговорам - РИА Новости, 11.09.2024

Премьер Нижней Саксонии призвал Volkswagen и профсоюзы к переговорам

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль призвал компанию Volkswagen и профсоюзы как можно скорее начать переговоры по поводу планов автоконцерна по... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:36

2024-09-11T18:36

2024-09-11T19:11

авто

нижняя саксония

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль призвал компанию Volkswagen и профсоюзы как можно скорее начать переговоры по поводу планов автоконцерна по сокращениям сотрудников, его слова приводит агентство DPA.В среду глава немецкой федеральной земли, где находится штаб-квартира Volkswagen и несколько крупных ее предприятий, около часа общался с представителями профсоюза IG Metall на заводе в Эмдене. По словам Вайля, автоконцерну и трудовым объединениям надо найти решение, которое позволит компании сохранить конкурентоспособность на мировом рынке."Вы можете четко почувствовать, что события с начала прошлой недели вызвали большую обеспокоенность в Volkswagen, например, здесь, на заводе. <...> Начните быстрее прямые переговоры друг с другом. Мы очень заинтересованы в дальнейшем позитивном развитии Volkswagen в Нижней Саксонии", — подчеркнул премьер.Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240911/pravitelstvo-1972125723.html

https://ria.ru/20240910/germaniya-1971922056.html

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, нижняя саксония, германия, европа, штефан вайль, volkswagen group, bild, volkswagen touareg