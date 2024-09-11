Премьер Нижней Саксонии призвал Volkswagen и профсоюзы к переговорам
Премьер Нижней Саксонии Вайль призвал Volkswagen и профсоюзы начать переговоры
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль призвал компанию Volkswagen и профсоюзы как можно скорее начать переговоры по поводу планов автоконцерна по сокращениям сотрудников, его слова приводит агентство DPA.
В среду глава немецкой федеральной земли, где находится штаб-квартира Volkswagen и несколько крупных ее предприятий, около часа общался с представителями профсоюза IG Metall на заводе в Эмдене. По словам Вайля, автоконцерну и трудовым объединениям надо найти решение, которое позволит компании сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.
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"Вы можете четко почувствовать, что события с начала прошлой недели вызвали большую обеспокоенность в Volkswagen, например, здесь, на заводе. <...> Начните быстрее прямые переговоры друг с другом. Мы очень заинтересованы в дальнейшем позитивном развитии Volkswagen в Нижней Саксонии", — подчеркнул премьер.
Как заявлял глава концерна Оливер Блуме, Volkswagen берет курс на экономию из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе и падения конкурентоспособности Германии. В компании не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ. По данным газеты Bild, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года.
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Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.
Как писала газета Financial Times со ссылкой на Федеральное бюро труда Германии, уровень безработицы в этом году достиг шести процентов, при этом эксперты считают, что ситуация на рынке труда хуже, чем показывают цифры.
Европейская ассоциация автопроизводителей отмечала в своем докладе, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.
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