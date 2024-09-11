https://ria.ru/20240911/vef-1972121768.html
Трутнев доложил Путину, что в ВЭФ приняли участие 75 стран
Трутнев доложил Путину, что в ВЭФ приняли участие 75 стран - РИА Новости, 11.09.2024
Трутнев доложил Путину, что в ВЭФ приняли участие 75 стран
Восточный экономический форум (ВЭФ) пользуется устойчивым интересом в мире, в 2023 году в нём участвовало 6,3 тысячи человек, в этом году - 7,1 тысячи человек,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:28
2024-09-11T16:28
2024-09-11T16:38
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
юрий трутнев
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экономика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) пользуется устойчивым интересом в мире, в 2023 году в нём участвовало 6,3 тысячи человек, в этом году - 7,1 тысячи человек, сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев."Форум пользуется устойчивым интересом в мире. Если в прошлом году на форуме работало 6 300 участников из 62 стран, то в этом году 7100 человек из 75 стран", - сказал Трутнев на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, юрий трутнев, россия, владимир путин, владивосток, экономика
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Юрий Трутнев, Россия, Владимир Путин, Владивосток, Экономика
Трутнев доложил Путину, что в ВЭФ приняли участие 75 стран
Трутнев: в ВЭФ приняли участие 7,1 тысячи человек из 75 стран