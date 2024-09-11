https://ria.ru/20240911/vef-1972121182.html

Путин на совещании с правительством предложил обсудить итоги ВЭФ

Путин на совещании с правительством предложил обсудить итоги ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2024

Путин на совещании с правительством предложил обсудить итоги ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду предложил обсудить итоги Восточного экономического форума. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:22

2024-09-11T16:22

2024-09-11T16:31

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

калининградская область

владивосток

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду предложил обсудить итоги Восточного экономического форума.Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области."Мы с вами сегодня пообсуждаем вопросы, связанные с развитием регионов. Поговорим о том, как исполняются индивидуальные программы развития регионов и отдельно государственная программа развития Калининградской области. Но прежде, как мы обычно и делаем на таких встречах - поговорим о текущей ситуации. Первый вопрос Юрию Петровичу Трутневу по поводу итогов Восточного экономического форума", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240911/putin-1972121668.html

калининградская область

владивосток

россия

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , калининградская область, владивосток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет