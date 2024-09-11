Рейтинг@Mail.ru
Путин на совещании с правительством предложил обсудить итоги ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 11.09.2024 (обновлено: 16:31 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/vef-1972121182.html
Путин на совещании с правительством предложил обсудить итоги ВЭФ
Путин на совещании с правительством предложил обсудить итоги ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2024
Путин на совещании с правительством предложил обсудить итоги ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду предложил обсудить итоги Восточного экономического форума. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:22
2024-09-11T16:31
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
калининградская область
владивосток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_15b1a94f0bf8e6423c33e2e6d5310a02.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду предложил обсудить итоги Восточного экономического форума.Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области."Мы с вами сегодня пообсуждаем вопросы, связанные с развитием регионов. Поговорим о том, как исполняются индивидуальные программы развития регионов и отдельно государственная программа развития Калининградской области. Но прежде, как мы обычно и делаем на таких встречах - поговорим о текущей ситуации. Первый вопрос Юрию Петровичу Трутневу по поводу итогов Восточного экономического форума", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240911/putin-1972121668.html
калининградская область
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_01e8cb2141e5eb4d1cd387f4af50b2c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , калининградская область, владивосток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Калининградская область, Владивосток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин на совещании с правительством предложил обсудить итоги ВЭФ

Путин на совещании с правительством в среду предложил обсудить итоги ВЭФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду предложил обсудить итоги Восточного экономического форума.
Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области.
"Мы с вами сегодня пообсуждаем вопросы, связанные с развитием регионов. Поговорим о том, как исполняются индивидуальные программы развития регионов и отдельно государственная программа развития Калининградской области. Но прежде, как мы обычно и делаем на таких встречах - поговорим о текущей ситуации. Первый вопрос Юрию Петровичу Трутневу по поводу итогов Восточного экономического форума", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Путин поручил Трутневу поддержать проекты по развитию ДФО
Вчера, 16:27
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Калининградская областьВладивостокРоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала