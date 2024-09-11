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Врачи во время ВЭФ спасли женщине жизнь

Врачи во время ВЭФ спасли женщине жизнь - РИА Новости, 11.09.2024

Врачи во время ВЭФ спасли женщине жизнь

Врачи скорой помощи Владивостока во время Восточного экономического форума спасли жизнь сотруднице персонала форума, впавшей в состояние клинической смерти... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:04

2024-09-11T09:04

2024-09-11T14:03

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Врачи скорой помощи Владивостока во время Восточного экономического форума спасли жизнь сотруднице персонала форума, впавшей в состояние клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщает станция скорой помощи Владивостока.Отмечается, что 2 сентября в скорую помощь обратилась женщина из числа персонала Восточного экономического форума, работавшая на острове Русский во Владивостоке. Женщина жаловалась на постоянную давящую боль в животе, продолжавшуюся более часа. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у пациентки острый циркулярный инфаркт миокарда и вызвала реанимобиль для доставки ее в больницу. "Медики продолжили оказывать помощь пациентке во время транспортировки в стационар. Но по пути на Золотом мосту женщина потеряла сознание, произошла остановка сердца и у пациентки наступила клиническая смерть. Остановив машину, медики приступили к выполнению сердечно-легочной реанимации, которая оказалась успешной. В тяжелом состоянии, но живой женщину доставили в отделение реанимации Владивостокской клинической больницы № 1, где за ее жизнь продолжили биться коллеги", — говорится в сообщении. Отмечается, что в больнице врачи выполнили коронароангиографию, выявили стеноз — критическое сужение правой коронарной артерии — и установили стент, восстановив кровообращение. Пациентку поместили в палату интенсивной терапии, где продолжили медикаментозную терапию. В настоящее время женщина уже готовится к выписке.

https://ria.ru/20240910/altay-1971932860.html

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здоровье - общество, владивосток, русский (остров), вэф — 2024 (восточный экономический форум)