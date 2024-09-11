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На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок - РИА Новости, 11.09.2024
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16:44 11.09.2024 (обновлено: 16:45 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972125879.html
На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок
На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок - РИА Новости, 11.09.2024
На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок
Сотрудники почты в Тернопольской области обвиняются в похищении из посылок для ВСУ беспилотников на почти 6 миллионов гривен (более 145 тысяч долларов),... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:44
2024-09-11T16:45
в мире
тернопольская область
украина
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники почты в Тернопольской области обвиняются в похищении из посылок для ВСУ беспилотников на почти 6 миллионов гривен (более 145 тысяч долларов), сообщили в Нацполиции Украины. По данным правоохранителей, организовали схему двое жителей Тернополя, один из которых занимал должность начальника отделения почтовых сервисов. Он вовлек в преступную схему еще двух сотрудников. В полиции заявили, что фигуранты присвоили содержимое 26 посылок для ВСУ. "Четверо жителей Тернопольской области, злоупотребляя служебным положением, похитили из почтовых отправлений беспилотники общей стоимостью почти 6 миллионов гривен (145,4 тысячи долларов – ред.). Фигуранты перепродавали квадрокоптеры в интернете", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции. Отмечается, что им предъявлены обвинения, а также возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941038884.html
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В мире, Тернопольская область, Украина, Тернополь, Вооруженные силы Украины, Технологии
На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок

В Тернопольской области задержали сотрудников почты за кражу дронов из посылок

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники почты в Тернопольской области обвиняются в похищении из посылок для ВСУ беспилотников на почти 6 миллионов гривен (более 145 тысяч долларов), сообщили в Нацполиции Украины.
По данным правоохранителей, организовали схему двое жителей Тернополя, один из которых занимал должность начальника отделения почтовых сервисов. Он вовлек в преступную схему еще двух сотрудников. В полиции заявили, что фигуранты присвоили содержимое 26 посылок для ВСУ.
«
"Четверо жителей Тернопольской области, злоупотребляя служебным положением, похитили из почтовых отправлений беспилотники общей стоимостью почти 6 миллионов гривен (145,4 тысячи долларов – ред.). Фигуранты перепродавали квадрокоптеры в интернете", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции.
Отмечается, что им предъявлены обвинения, а также возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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В миреТернопольская областьУкраинаТернопольВооруженные силы УкраиныТехнологии
 
 
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