https://ria.ru/20240911/ukraina-1972125879.html

На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок

На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок - РИА Новости, 11.09.2024

На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок

Сотрудники почты в Тернопольской области обвиняются в похищении из посылок для ВСУ беспилотников на почти 6 миллионов гривен (более 145 тысяч долларов),... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:44

2024-09-11T16:44

2024-09-11T16:45

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники почты в Тернопольской области обвиняются в похищении из посылок для ВСУ беспилотников на почти 6 миллионов гривен (более 145 тысяч долларов), сообщили в Нацполиции Украины. По данным правоохранителей, организовали схему двое жителей Тернополя, один из которых занимал должность начальника отделения почтовых сервисов. Он вовлек в преступную схему еще двух сотрудников. В полиции заявили, что фигуранты присвоили содержимое 26 посылок для ВСУ. "Четверо жителей Тернопольской области, злоупотребляя служебным положением, похитили из почтовых отправлений беспилотники общей стоимостью почти 6 миллионов гривен (145,4 тысячи долларов – ред.). Фигуранты перепродавали квадрокоптеры в интернете", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции. Отмечается, что им предъявлены обвинения, а также возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Им грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941038884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тернопольская область, украина, тернополь, вооруженные силы украины, технологии