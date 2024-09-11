https://ria.ru/20240911/ukraina-1972125879.html
На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок
На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок - РИА Новости, 11.09.2024
На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок
Сотрудники почты в Тернопольской области обвиняются в похищении из посылок для ВСУ беспилотников на почти 6 миллионов гривен (более 145 тысяч долларов),... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:44
2024-09-11T16:44
2024-09-11T16:45
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники почты в Тернопольской области обвиняются в похищении из посылок для ВСУ беспилотников на почти 6 миллионов гривен (более 145 тысяч долларов), сообщили в Нацполиции Украины. По данным правоохранителей, организовали схему двое жителей Тернополя, один из которых занимал должность начальника отделения почтовых сервисов. Он вовлек в преступную схему еще двух сотрудников. В полиции заявили, что фигуранты присвоили содержимое 26 посылок для ВСУ. "Четверо жителей Тернопольской области, злоупотребляя служебным положением, похитили из почтовых отправлений беспилотники общей стоимостью почти 6 миллионов гривен (145,4 тысячи долларов – ред.). Фигуранты перепродавали квадрокоптеры в интернете", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции. Отмечается, что им предъявлены обвинения, а также возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941038884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тернопольская область, украина, тернополь, вооруженные силы украины, технологии
В мире, Тернопольская область, Украина, Тернополь, Вооруженные силы Украины, Технологии
На Украине сотрудников почты обвинили в похищении беспилотников из посылок
В Тернопольской области задержали сотрудников почты за кражу дронов из посылок