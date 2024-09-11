https://ria.ru/20240911/ukraina-1972006904.html
Володин рассказал о последствиях участия Запада в украинском конфликте
Володин рассказал о последствиях участия Запада в украинском конфликте - РИА Новости, 11.09.2024
Володин рассказал о последствиях участия Запада в украинском конфликте
России придется отвечать на действия Запада в украинском конфликте, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:32
2024-09-11T10:32
2024-09-11T12:06
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. России придется отвечать на действия Запада в украинском конфликте, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан", — указал политик.Он обратил внимание, что США и страны Европы становятся непосредственными участниками конфликта из-за Зеленского, который обращается к ведущим странам Запада с просьбами о поставках дальнобойного оружия и обсуждает с ними нанесение ударов по территории России.Спикер ГД указал, что Зеленскому безразлична судьба простых украинцев, своих родителей он давно уже вывез в Израиль, а семью — в Лондон. Самое же главное, что заботит Зеленского – сохранение власти."Но вряд ли у него это получится. Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным", — заключил Володин.Также политик выразил мнение, что в итоге Зеленский окажется на скамье подсудимых.
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971599828.html
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Володин рассказал о последствиях участия Запада в украинском конфликте
Володин: Запад своим участием в украинском конфликте вынудит Россию отвечать