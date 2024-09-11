https://ria.ru/20240911/ukraina-1972006904.html

Володин рассказал о последствиях участия Запада в украинском конфликте

Володин рассказал о последствиях участия Запада в украинском конфликте - РИА Новости, 11.09.2024

Володин рассказал о последствиях участия Запада в украинском конфликте

России придется отвечать на действия Запада в украинском конфликте, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:32

2024-09-11T10:32

2024-09-11T12:06

россия

госдума рф

вячеслав володин

владимир зеленский

сша

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5cf706ac8fa926b451bb9037cafb0ecc.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. России придется отвечать на действия Запада в украинском конфликте, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан", — указал политик.Он обратил внимание, что США и страны Европы становятся непосредственными участниками конфликта из-за Зеленского, который обращается к ведущим странам Запада с просьбами о поставках дальнобойного оружия и обсуждает с ними нанесение ударов по территории России.Спикер ГД указал, что Зеленскому безразлична судьба простых украинцев, своих родителей он давно уже вывез в Израиль, а семью — в Лондон. Самое же главное, что заботит Зеленского – сохранение власти."Но вряд ли у него это получится. Со сменой глав государств в Европе и США этот просроченный американский обмылок становится токсичным", — заключил Володин.Также политик выразил мнение, что в итоге Зеленский окажется на скамье подсудимых.

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971599828.html

https://ria.ru/20240910/bouz-1971947857.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир зеленский, сша, украина, в мире