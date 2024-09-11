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Запад призвал Киев сформулировать план военных действий, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
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09:23 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ukraina-1971990960.html
Запад призвал Киев сформулировать план военных действий, пишут СМИ
Запад призвал Киев сформулировать план военных действий, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
Запад призвал Киев сформулировать план военных действий, пишут СМИ
Страны Запады призывают Киев сформулировать убедительный план военных действий на 2025 год, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:23
2024-09-11T09:23
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Страны Запады призывают Киев сформулировать убедительный план военных действий на 2025 год, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. "США и страны Европы подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал убедительный план того, что он может достичь в следующем году войны", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, европейские дипломаты говорят о том, что Украине нужно более реалистично формулировать цели в конфликте, чтобы чиновники могли более убедительно обосновывать избирателям необходимость тратить деньги на нее. Эти призывы, отмечает издание, звучат на фоне снижения общественной поддержки помощи Киеву в ряде стран-союзниц, а также наступления сил РФ на фронте. По словам чиновников, предстоящий визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми частично направлен на то, чтобы обсудить более четкое определение "победы Киева" и требующуюся для этого помощь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240911/kharris-1971973872.html
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в мире, киев, украина, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО
Запад призвал Киев сформулировать план военных действий, пишут СМИ

WSJ: Запад призывает Киев сформулировать план военных действий на 2025 год

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Страны Запады призывают Киев сформулировать убедительный план военных действий на 2025 год, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"США и страны Европы подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал убедительный план того, что он может достичь в следующем году войны", - говорится в сообщении издания.
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По данным газеты, европейские дипломаты говорят о том, что Украине нужно более реалистично формулировать цели в конфликте, чтобы чиновники могли более убедительно обосновывать избирателям необходимость тратить деньги на нее. Эти призывы, отмечает издание, звучат на фоне снижения общественной поддержки помощи Киеву в ряде стран-союзниц, а также наступления сил РФ на фронте.
По словам чиновников, предстоящий визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми частично направлен на то, чтобы обсудить более четкое определение "победы Киева" и требующуюся для этого помощь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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