Запад призвал Киев сформулировать план военных действий, пишут СМИ
WSJ: Запад призывает Киев сформулировать план военных действий на 2025 год
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Страны Запады призывают Киев сформулировать убедительный план военных действий на 2025 год, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"США и страны Европы подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал убедительный план того, что он может достичь в следующем году войны", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, европейские дипломаты говорят о том, что Украине нужно более реалистично формулировать цели в конфликте, чтобы чиновники могли более убедительно обосновывать избирателям необходимость тратить деньги на нее. Эти призывы, отмечает издание, звучат на фоне снижения общественной поддержки помощи Киеву в ряде стран-союзниц, а также наступления сил РФ на фронте.
По словам чиновников, предстоящий визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми частично направлен на то, чтобы обсудить более четкое определение "победы Киева" и требующуюся для этого помощь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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