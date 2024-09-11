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СМИ: Украина добивается поддержки республиканцев при помощи евангелистов - РИА Новости, 11.09.2024
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02:57 11.09.2024 (обновлено: 02:58 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ukraina-1971963418.html
СМИ: Украина добивается поддержки республиканцев при помощи евангелистов
СМИ: Украина добивается поддержки республиканцев при помощи евангелистов - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ: Украина добивается поддержки республиканцев при помощи евангелистов
Украина использует евангелистов для продвижения своих интересов в США, чтобы добиться большей благосклонности и поддержки от Республиканской партии в случае... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T02:57
2024-09-11T02:58
украина
россия
дональд трамп
сергей лавров
сша
камала харрис
нато
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина использует евангелистов для продвижения своих интересов в США, чтобы добиться большей благосклонности и поддержки от Республиканской партии в случае победы экс-президента Дональда Трампа на выборах в ноябре, пишет издание Washington Post. Как отмечает издание, евангелисты представляют большую важность для Республиканской партии США, являясь крупной частью их электората. Издание подчёркивает, что в 2020 году 76% белых евангелистов проголосовали за Трампа. При этом, как сообщает издание, украинские чиновники заявляют, что количество проживающих в их стране евангелистов является самым большим в Европе. "(Украина - ред.) делает ставку на то, что её евангелисты могут стать мостом к коллегам в США, которые имеют влияние в Республиканской партии и могли бы помочь в их лоббистских усилиях по получению большей помощи. Эта работа может оказаться решающей в ближайшие месяцы, поскольку украинские чиновники лоббируют дополнительную американскую помощь, чтобы помешать российским успехам и попытаться ослабить антиукраинские настроения внутри Республиканской партии", - говорится в сообщении. Как пишет издание, украинские чиновники говорят, что работа евангелистов по налаживанию связей с лидерами и избирателями республиканцев "имеет решающее значение", хотя они подчёркивают, что евангелисты также взаимодействуют и с демократами. При этом, как заявил изданию украинский чиновник, даже если Трамп не одержит победу на выборах в ноябре, у республиканцев всё равно "будет значительное количество людей в конгрессе". Согласно изданию, эта "неофициальная дипломатия" сослужила хорошую службу Киеву в начале текущего года, когда коалиция политических деятелей и деятелей гражданского общества, в которой "украинские евангелисты сыграли значительную роль", помогла преодолеть сопротивление республиканцев предоставить Украине военную помощь в размере 61 миллиарда долларов. В апреле палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240906/evropa-1971003346.html
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украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, сша, камала харрис, нато, в мире
Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, США, Камала Харрис, НАТО, В мире
СМИ: Украина добивается поддержки республиканцев при помощи евангелистов

WP: Киев использует евангелистов для лоббирования интересов среди республиканцев

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина использует евангелистов для продвижения своих интересов в США, чтобы добиться большей благосклонности и поддержки от Республиканской партии в случае победы экс-президента Дональда Трампа на выборах в ноябре, пишет издание Washington Post.
Как отмечает издание, евангелисты представляют большую важность для Республиканской партии США, являясь крупной частью их электората. Издание подчёркивает, что в 2020 году 76% белых евангелистов проголосовали за Трампа. При этом, как сообщает издание, украинские чиновники заявляют, что количество проживающих в их стране евангелистов является самым большим в Европе.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
СМИ описали будущее Украины в случае победы Трампа
6 сентября, 11:18
"(Украина - ред.) делает ставку на то, что её евангелисты могут стать мостом к коллегам в США, которые имеют влияние в Республиканской партии и могли бы помочь в их лоббистских усилиях по получению большей помощи. Эта работа может оказаться решающей в ближайшие месяцы, поскольку украинские чиновники лоббируют дополнительную американскую помощь, чтобы помешать российским успехам и попытаться ослабить антиукраинские настроения внутри Республиканской партии", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, украинские чиновники говорят, что работа евангелистов по налаживанию связей с лидерами и избирателями республиканцев "имеет решающее значение", хотя они подчёркивают, что евангелисты также взаимодействуют и с демократами. При этом, как заявил изданию украинский чиновник, даже если Трамп не одержит победу на выборах в ноябре, у республиканцев всё равно "будет значительное количество людей в конгрессе". Согласно изданию, эта "неофициальная дипломатия" сослужила хорошую службу Киеву в начале текущего года, когда коалиция политических деятелей и деятелей гражданского общества, в которой "украинские евангелисты сыграли значительную роль", помогла преодолеть сопротивление республиканцев предоставить Украине военную помощь в размере 61 миллиарда долларов.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Республиканцы связали обвинения США в адрес RT с выборами
6 сентября, 18:02
В апреле палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 21:22
 
УкраинаРоссияДональд ТрампСергей ЛавровСШАКамала ХаррисНАТОВ мире
 
 
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