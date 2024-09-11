https://ria.ru/20240911/ukraina-1971963418.html

СМИ: Украина добивается поддержки республиканцев при помощи евангелистов

СМИ: Украина добивается поддержки республиканцев при помощи евангелистов - РИА Новости, 11.09.2024

СМИ: Украина добивается поддержки республиканцев при помощи евангелистов

Украина использует евангелистов для продвижения своих интересов в США, чтобы добиться большей благосклонности и поддержки от Республиканской партии в случае... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T02:57

2024-09-11T02:57

2024-09-11T02:58

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина использует евангелистов для продвижения своих интересов в США, чтобы добиться большей благосклонности и поддержки от Республиканской партии в случае победы экс-президента Дональда Трампа на выборах в ноябре, пишет издание Washington Post. Как отмечает издание, евангелисты представляют большую важность для Республиканской партии США, являясь крупной частью их электората. Издание подчёркивает, что в 2020 году 76% белых евангелистов проголосовали за Трампа. При этом, как сообщает издание, украинские чиновники заявляют, что количество проживающих в их стране евангелистов является самым большим в Европе. "(Украина - ред.) делает ставку на то, что её евангелисты могут стать мостом к коллегам в США, которые имеют влияние в Республиканской партии и могли бы помочь в их лоббистских усилиях по получению большей помощи. Эта работа может оказаться решающей в ближайшие месяцы, поскольку украинские чиновники лоббируют дополнительную американскую помощь, чтобы помешать российским успехам и попытаться ослабить антиукраинские настроения внутри Республиканской партии", - говорится в сообщении. Как пишет издание, украинские чиновники говорят, что работа евангелистов по налаживанию связей с лидерами и избирателями республиканцев "имеет решающее значение", хотя они подчёркивают, что евангелисты также взаимодействуют и с демократами. При этом, как заявил изданию украинский чиновник, даже если Трамп не одержит победу на выборах в ноябре, у республиканцев всё равно "будет значительное количество людей в конгрессе". Согласно изданию, эта "неофициальная дипломатия" сослужила хорошую службу Киеву в начале текущего года, когда коалиция политических деятелей и деятелей гражданского общества, в которой "украинские евангелисты сыграли значительную роль", помогла преодолеть сопротивление республиканцев предоставить Украине военную помощь в размере 61 миллиарда долларов. В апреле палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240906/evropa-1971003346.html

https://ria.ru/20240906/rt-1971138679.html

https://ria.ru/20240910/zapad-1971942197.html

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украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, сша, камала харрис, нато, в мире